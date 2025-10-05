Η Τζέσικα Άλμπα ξέρει τι σημαίνει καλό φαγητό: Έφτιαξε κεφτεδάκια, τζατζίκι, χωριάτικη και έγινε viral

Η Τζέσικα Άλμπα φόρεσε ποδιά και έφερε ελληνικό αέρα στην κουζίνα της, φτιάχνοντας παραδοσιακές και all time classic συνταγές.

Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, ωστόσο αυτό δεν το γνωρίζουμε μόνο εμείς, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης. Η φήμη της Ελλάδας ξεπερνά σύνορα και ωκεανούς, φτάνοντας σε κάθε άκρη αυτού του κόσμου. Δεν είναι λίγοι οι celebrities του Χόλιγουντ που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Τα ελληνικά νησιά, ο ήλιος και φυσικά το νόστιμο και ασύγκριτο φαγητό τους «αιχμαλωτίζει». Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Τζέσικα Άλμπα, όπως αποκάλυψε μέσα από τα social media.

Η ηθοποιός είναι λάτρης της ελληνικής κουζίνας και δε δίστασε να φτιάξει μόνη της ένα από τα αγαπημένα της- και σίγουρα πολύ νόστιμα - ελληνικά φαγητά. Το μενού είχε κεφτεδάκια με τζατζίκι και φυσικά χωριάτικη σαλάτα. Η Τζέσικα Άλμπα φόρεσε ποδιά και ξεκίνησε τις παρασκευές, δείχνοντας στους περίπου 21 εκατομμύρια ακόλουθούς της το αποτέλεσμα. Μάλιστα, μοιράστηκε τα μυστικά της συνταγής της, προτρέποντάς τους να τη δοκιμάσουν.

Η Τζέσικα Άλμπα λατρεύει την ελληνική κουζίνα

«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. Η ηθοποιός έδειξε βήμα - βήμα τη συνταγή και τα υλικά που χρησιμοποίησε, «μεταφέροντας» τη μυρωδιά σε όλο το Instagram. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ήταν αρκετά γενναιόδωρη με τα υλικά της, προκειμένου να πετύχει το πιο γευστικό αποτέλεσμα.

Μπορεί να μην τηγάνισε τα κεφτεδάκια, αλλά να τα έβαλε στον φούρνο, ως μια πιο υγιεινή εκδοχή τους, ωστόσο τα συνόδευσε με homemade τζατζίκι και χωριάτικη σαλάτα - που αποτελούνταν από ντομάτα, αγγούρι και φέτα. Ακόμη, στο τελικό πιάτο υπήρχε και ρύζι.

Η Τζέσικα Άλμπα έφερε τις ελληνικές γεύσεις στο τραπέζι της και από εμάς παίρνει 10.

