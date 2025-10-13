Μάντι Μουρ: Το μοναδικό όνειρο που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει στην καριέρα της

Η Μάντι Μουρ μιλά για το ανεκπλήρωτο επαγγελματικό όνειρό της, μετά από δύο δεκαετίες που βρίσκεται στον χώρο της υποκριτικής και όχι μόνο.

Η Μάντι Μουρ είναι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του Χόλιγουντ, με καριέρα που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Τραγουδίστρια, ηθοποιός, μητέρα και πλέον και podcaster, η ίδια έχει καταφέρει να διατηρεί ένα προφίλ χαμηλών τόνων, ενώ συνεχίζει να εξελίσσεται επαγγελματικά.

Κι όμως, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στο προσκήνιο, η Μάντι Μουρ αποκαλύπτει πως υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχει καταφέρει: να ανέβει στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People, η 41χρονη σταρ παραδέχτηκε πως το να συμμετάσχει κάποια στιγμή σε θεατρική παράσταση, είτε στο Broadway είτε σε άλλη σκηνή, είναι κάτι που παραμένει ψηλά στη λίστα των στόχων της.

Mandy Moore Reveals the 1 Thing That Remains on Her Career Bucket List After More Than 2 Decades in Hollywood (Exclusive) https://t.co/RayH37003K — People (@people) October 13, 2025

«Το θέατρο με τρομάζει, αλλά με ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο. Είναι ένα όνειρο που θέλω πολύ να πραγματοποιήσω όταν έρθει η σωστή στιγμή», δήλωσε. Η Μάντι Μουρ είναι ανοιχτή τόσο σε πρωτότυπα έργα όσο και σε αναβιώσεις γνωστών θεατρικών, χωρίς να περιορίζεται σε είδος ή στιλ. Για την ίδια, το ζητούμενο είναι να βρεθεί το κατάλληλο project - στο σωστό χρόνο και με τους σωστούς ανθρώπους.

Η Μάντι Μουρ θυμάται τη ζωή της πριν από τα social media

Στην ίδια συνέντευξη, η Μάντι Μουρ αναφέρθηκε και στην εποχή που ξεκίνησε την καριέρα της - μια εποχή χωρίς social media, με λιγότερη έκθεση και περισσότερη ελευθερία. «Αισθάνομαι απίστευτα τυχερή που έζησα τα πρώτα μου βήματα χωρίς την πίεση των social media. Ήμουν 15 ετών, με μια απίστευτη δουλειά, αλλά μπορούσα ακόμα να είμαι παιδί, να πάω στο λούνα παρκ, στο σχολικό χορό, να ζω κανονικά».

Μπορεί να ήταν αρκετά δημοφιλής, όμως το γεγονός πως δεν υπήρχαν τότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της έδωσε τη δυνατότητα να διαχειριστεί σωστά τη φήμη της και να βρει την πολυπόθητη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Έκανε τη δουλειά που αγαπούσε, όμως, παράλληλα, ζούσε όπως όλοι οι άνθρωποι στην ηλικία της.

Η Μάντι Μουρ, που πλέον είναι μητέρα τριών παιδιών, δεν επαναπαύεται. Αυτή την περίοδο, συμπαρουσιάζει το podcast "That Was Us", μαζί με τους Κρις Σάλιβαν και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, κάνοντας μια αναδρομή στη δημοφιλή σειρά «This Is Us».

Επιπλέον, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα δραματική σειρά με δημιουργό τον Νταν Φόγκελμαν. Στη σειρά, με φόντο τον κόσμο του NFL, η Μάντι Μουρ θα έχει τον ρόλο της Λόρεν, κόρης ενός παλαίμαχου παίκτη και προπονητή (τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Γουίλιαμ Χ. Μέισι), ενώ στο καστ συμμετέχει και ο Κρίστοφερ Μελόνι.

