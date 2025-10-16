Νταϊάν Κίτον: Αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου της - Η δήλωση της οικογένειάς της

Η Νταϊάν Κίτον “έφυγε” από τη ζωή στα 79 χρόνια της, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη στον κόσμο της υποκριτικής.

Ο ξαφνικός θάνατος της Νταϊάν Κίτον βύθισε στο πένθος την οικογένειά της, αλλά και σύσσωμο τον κόσμο της υποκριτικής, αφού ήταν μια ηθοποιός που υπηρέτησε με ευθύνη την τέχνη της, αφήνοντας το αποτύπωμά της. Η μακρά πορεία της και οι προσωπικές απαιτήσεις που είχε από τους ρόλους της επιβεβαιώνουν πως η Νταϊάν Κίτον πορεύτηκε σε αυτόν τον κόσμο έχοντας βαθιά αγάπη για το επάγγελμά της. Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε θλίψη σε συναδέλφους της, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στο ήθος και στην ποιότητά της τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ηθοποιός.

Η ανακοίνωση της οικογένειας της Νταϊάν Κίτον για τον θάνατό της

Η Νταϊάν Κίτον αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα με την υγεία της. Το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Κανείς δεν περίμενε, ωστόσο, αυτό το φινάλε. Σε ηλικία 79 ετών άφησε την τελευταία πνοή της στις 11 Οκτωβρίου, έχοντας στο πλευρό της τους ανθρώπους της. Πριν από μερικές ώρες, η οικογένειά της αποφάσισε να ανακοινώσει δημόσια την αιτία του θανάτου της, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τα συγκινητικά μηνύματα στήριξης και αγάπης. Όπως έγραψε, ηθοποιός διαγνώστηκε με πνευμονία, την οποία δεν άντεξε ο οργανισμός της.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά η λιτή ανακοίνωση της οικογένειας. Παράλληλα, παρότρυνε όποιον επιθυμεί να κάνει κάποια δωρεά στη μνήμη της, να απευθυνθεί σε συγκεκριμένα σωματεία. «Οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν μια υπέροχη και πολύ εκτιμητέα αφιέρωση στη μνήμη της», σημειώνει σε άλλο σημείο.

Diane Keaton's family has revealed the late actress' cause of death. | STORY: https://t.co/03eRUCOySf pic.twitter.com/jvWfZcc4H6 — FOX 32 News (@fox32news) October 16, 2025

Ποια ήταν η Νταϊάν Κίτον

Η Νταϊάν Κίτον, γεννημένη ως Diane Hall στις 5 Ιανουαρίου 1946 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές φιγούρες του αμερικανικού κινηματογράφου. Μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και σπούδασε θέατρο στη Νέα Υόρκη. Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 με θεατρικές παραστάσεις. Το 1968 εμφανίστηκε στο Broadway στο μιούζικαλ Hair, ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε στην παράσταση Play It Again, Sam του Γούντι Άλεν, που την έκανε ευρύτερα γνωστή. Η πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 1970 στην ταινία Lovers and Other Strangers.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο της Κέι Άνταμς στον Νονό (1972) και τις επόμενες συνεργασίες της με τον Γούντι Άλεν – κυρίως με την ταινία Annie Hall (1977), για την οποία τιμήθηκε με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Άλλες σημαντικές συμμετοχές της περιλαμβάνουν τα Sleeper, Manhattan και Looking for Mr. Goodbar. Κατά τη δεκαετία του ’80 και ’90, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως Baby Boom, Father of the Bride, The First Wives Club και Marvin’s Room. Συνέχισε ενεργά και μετά το 2000 με ταινίες όπως Something’s Gotta Give, The Family Stone, Book Club και Summer Camp.

Η Νταϊάν Κίτον δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά υιοθέτησε δύο παιδιά. Ασχολήθηκε επίσης με τη σκηνοθεσία, τη φωτογραφία, τη συγγραφή και τον σχεδιασμό χώρων.

