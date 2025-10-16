Άνα ντε Άρμας και Τομ Κρουζ δεν είναι πλέον μαζί: «Η σπίθα ανάμεσά τους έσβησε», λέει πηγή

Σύμφωνα με πληροφορίες, Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν ότι καλύτερο θα ήταν να γίνουν φίλοι

Χωριστούς δρόμους φαίνεται ότι θα τραβήξουν από εδώ και στο εξής ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας, μετά από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης. Πηγές κοντά στο ζευγάρι, αναφέρουν ότι πλέον οι δυο τους δεν ένιωθαν τη ίδια «σπίθα» και συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν μαζί σαν ζευγάρι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, Τομ Κρουζ και Άνα ντε Άρμας αποφάσισαν ότι καλύτερο θα ήταν να γίνουν φίλοι. «Η σπίθα έχει φύγει ανάμεσά τους, αλλά εξακολουθούν να αγαπούν ο ένας την παρέα του άλλου και έχουν φερθεί και οι δυο με πολύ ενήλικο τρόπο». «Ο Τομ και η Άνα ντε Άρμας πέρασαν καλά μαζί, αλλά ο χρόνος τους ως ζευγάρι έχει τελειώσει», ανέφερε επίσης η πηγή. «Θα παραμείνουν καλοί φίλοι, αλλά δεν βγαίνουν πια μαζί».

«Απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν επρόκειτο να φτάσουν μέχρι τέλους και ότι είναι καλύτερα ως φίλοι», συνέχισε η πηγή. Οι εκπρόσωποι τόσο του Τομ Κρουζ όσο και της Άνα ντε Άρμας, δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Page Six για σχολιασμό. Ο star του «Top Gun» και η ηθοποιός του «Ballerina» ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν για πρώτη φορά να δειπνίζουν μαζί στο Λονδίνο.

Φυσικά, οι δυο τους συνέχισαν να εμφανίζονται μαζί σε πολλές ρομαντικές εξόδους, συμπεριλαμβανομένης μιας βόλτας με σκάφος κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής απόδρασής τους στην Ισπανία τον Ιούλιο. Γενικά, τους είδαμε να εμφανίζονται μαζί δημόσια, καθώς αργότερα τον ίδιο μήνα παρακολούθησαν μια συναυλία των Oasis στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου. Ναι, μπορεί ποτέ να μη μίλησαν ανοιχτά για τον έρωτά τους, αλλά έδωσαν την πιο ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι βγαίνουν όταν φωτογραφήθηκαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σε μια κοινή εμφάνιση, στα τέλη Ιουλίου. Κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Good Morning America» τον Μάιο, η Άνα ντε Άρμας επίσης μίλησε με ενθουσιασμό για την «διασκεδαστική» σχέση της με τον Κρουζ, λέγοντας ότι συνεργάζονται σε «μερικά πρότζεκτ».

