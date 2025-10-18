Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ο πρώην σύζυγος διεκδικεί τα έσοδά της από το OnlyFans

Ο Άαρον Φάιφερς διεκδικεί τα μισά από τα έσοδα της Ντενίζ Ρίτσαρντς στο OnlyFans, υποστηρίζοντας ότι εκείνος δημιούργησε και φωτογράφισε το περιεχόμενο.

Ο πρώην σύζυγος της Ντενίζ Ρίτσαρντς, Άαρον Φάιφερς, κατέθεσε νέα αίτηση διαζυγίου στο Λος Άντζελες, ζητώντας να του αποδοθεί το μισό από τα κέρδη της ηθοποιού από τον λογαριασμό της στο OnlyFans. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Page Six, ο 53χρονος Φάιφερς υποστηρίζει ότι βοήθησε τη Ρίτσαρντς να δημιουργήσει τον λογαριασμό της και ότι κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις περισσότερες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στη σελίδα της.

Ο ίδιος αναφέρει πως «μου έχει στερήσει την πρόσβαση στα κοινά εισοδήματα που κερδίσαμε μαζί», υπονοώντας ότι τα έσοδα από το OnlyFans πρέπει να θεωρηθούν κοινή περιουσία. Ο Φάιφερς ζητά από το δικαστήριο να του χορηγήσει το 50% των εσόδων της Ρίτσαρντς, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για συζυγική διατροφή, αλλά για δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των κοινών εισοδημάτων από την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ντενίζ Ρίτσαρντς, γνωστή από τις ταινίες Wild Things και τη συμμετοχή της στο ριάλιτι Real Housewives of Beverly Hills, φέρεται να κερδίζει από 200.000 έως 300.000 δολάρια τον μήνα μέσω της πλατφόρμας, στην οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 2022.

Ο Φάιφερς υποστήριξε επίσης ότι βρίσκεται σε οικονομική απόγνωση, δηλώνοντας ότι κινδυνεύει με έξωση και καθυστερεί την πληρωμή ενοικίου και λογαριασμών. Οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών δεν έχουν απαντήσει ακόμη στα αιτήματα των ΜΜΕ για σχόλια.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη ένταση, καθώς η Ρίτσαρντς έχει καταθέσει προηγουμένως ότι ο πρώην σύζυγός της υπήρξε βίαιος σε βάρος της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανάρρωσής της από αισθητική επέμβαση τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με το People, η ηθοποιός ανέφερε ότι υπέστη τουλάχιστον τρία περιστατικά βίας και πως είχε εμφανές μαύρο μάτι μετά από ένα επεισόδιο τον Ιανουάριο του 2022.

Από την πλευρά του, ο Φάιφερς αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η Ρίτσαρντς «μωλωπίζεται εύκολα» και ότι οι τραυματισμοί της προέρχονταν από ατυχήματα. Επιπλέον, την κατηγόρησε για κατάχρηση παυσίπονων και αλκοόλ, αλλά και για απιστία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία για την έκδοση περιοριστικής εντολής, η ξαδέλφη του Φάιφερς, Κάθλιν ΜακΆλιστερ, κατέθεσε πως είδε τον ηθοποιό να χτυπά τη Ρίτσαρντς, γεγονός που της προκάλεσε σοβαρό μώλωπα στο μάτι. Η Ρίτσαρντς, στην οποία έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινή διαταγή απαγόρευσης, ζητά τώρα να καταστεί μόνιμη.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018, ενώ η Ρίτσαρντς έχει τρεις κόρες – τη Σάμι και τη Λόλα από τον πρώτο της γάμο με τον Τσάρλι Σιν, και την υιοθετημένη Έλοϊζ. Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των πρώην συζύγων φαίνεται πως μόλις αρχίζει, με τα έσοδα του OnlyFans να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που συνδυάζει οικονομικές αξιώσεις και σοβαρούς προσωπικούς ισχυρισμούς.