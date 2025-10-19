Κάιλι Τζένερ και Κιμ Καρντάσιαν γιόρτασαν τα 10 χρόνια Kylie Cosmetics φορώντας εντυπωσιακά λατέξ φορέματα

Η Κάιλι Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν έκλεψαν τις εντυπώσεις με παστέλ λατέξ φορέματα στο λαμπερό pop-up event για τα 10 χρόνια της Kylie Cosmetics.

Η οικογένεια Καρντάσιαν-Τζένερ ξέρει πώς να κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, και το απέδειξε ξανά στη λαμπερή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 10 χρόνων της Kylie Cosmetics. Η Κάιλι Τζένερ και η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ στο Λος Άντζελες, φορώντας ροζ, εφαρμοστά φορέματα από λατέξ, που τόνιζαν τις καμπύλες και τη δυναμική τους παρουσία.

Η 28χρονη Τζένερ, ιδρύτρια της Kylie Cosmetics, τίμησε την πρώιμη «King Kylie» εποχή της με ένα λαμπερό ροζ φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και λεπτές τιράντες, που αγκάλιαζε το σώμα της. Συμπλήρωσε το look της με μια ροζ περούκα, παραπέμποντας στο χαρακτηριστικό στυλ που την έκανε viral στα πρώτα της χρόνια στη βιομηχανία της ομορφιάς. Η εμφάνισή της ήταν εμπνευσμένη από τη νέα συλλογή περιορισμένης έκδοσης με τίτλο «King Kylie», την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό.

getty images

Η 44χρονη Κιμ Καρντάσιαν, σταρ της σειράς All’s Fair, επέλεξε κι εκείνη ροζ αποχρώσεις, φορώντας ένα εφαρμοστό φόρεμα μέχρι το γόνατο, με λαιμόκοψη και ψηλή αλογοουρά, προσθέτοντας μια δόση κλασικής γοητείας. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ασημένια αξεσουάρ και σκούρο μακιγιάζ, παραμένοντας πιστή στο χαρακτηριστικό στυλ της.

Το οικογενειακό πάρτι της Kylie δεν θα μπορούσε να είναι πλήρες χωρίς τις υπόλοιπες αδελφές της. Η Κλόε Καρντάσιαν, 41 ετών, εμφανίστηκε με ένα εκθαμβωτικό ασημένιο μίνι φόρεμα και σκούρα γυαλιά ηλίου, ενώ η Κένταλ Τζένερ, 29 ετών, επέλεξε να ξεχωρίσει με ένα κομψό μπλε μίνι φόρεμα και μαύρα τακούνια, αποφεύγοντας το ροζ θέμα της βραδιάς.

getty images

Η μητέρα και μάνατζερ τους, Κρις Τζένερ, 69 ετών, έδωσε επίσης το «παρών» μαζί με τον σύντροφό της, Κόρι Γκαμπλ, στηρίζοντας την κόρη της σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Από το πλευρό της Κάιλι δεν έλειπε και η 7χρονη κόρη της, Στόρμι Γουέμπστερ, που φόρεσε ένα μπλουζάκι με το πρόσωπο της μαμάς της — ένα τρυφερό και ταυτόχρονα viral στιγμιότυπο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και η Χέιλι Μπίμπερ, 28 ετών, καθώς και οι δίδυμες κόρες του Σον «Ντίτι» Κόμπς, Τζέσι και Ντ’Λάιλα, 18 ετών, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στο event.

Η Κάιλι, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη δεκαετή στήριξή τους:

«Αυτή η συλλογή King Kylie είναι για εσάς! Εσείς κάνατε τα όνειρά μου πραγματικότητα. Δεν θα ήμουν εδώ, 10 χρόνια μετά, χωρίς εσάς», έγραψε χαρακτηριστικά. Με τη νέα της συλλογή και μια βραδιά γεμάτη glam, η Κάιλι Τζένερ αποδεικνύει ότι παραμένει η «βασίλισσα» του beauty brand που η ίδια δημιούργησε από τα 17 της — και συνεχίζει να διαμορφώνει τις τάσεις της μόδας και της ομορφιάς, μια δεκαετία μετά.