Η Κάιλι Τζένερ κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο πλευρό της Τσάρλι XCX

Η Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία της A24 «The Moment», δίπλα στη Τσάρλι XCX, σε ένα φιλμ που εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά της φήμης.

Η Κάιλι Τζένερ ετοιμάζεται να περάσει από τον κόσμο των ριάλιτι και της ομορφιάς στη μεγάλη οθόνη. Η 28χρονη επιχειρηματίας και ιδρύτρια της Kylie Cosmetics θα συμμετάσχει στην επερχόμενη ταινία της A24, με τίτλο "The Moment", η οποία βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιδέα της τραγουδίστριας Τσάρλι XCX.

Η είδηση αποκαλύφθηκε μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο που δημοσίευσε η Τσάρλι στα κοινωνικά δίκτυα, με τη λεζάντα «Έρχεται το 2026». Το βίντεο, γεμάτο εφέ και neon αισθητική, αποκάλυψε το πολυπληθές καστ της ταινίας και την pop–αισθητική της, πιστή στο χαρακτηριστικό στυλ της καλλιτέχνιδας.

Σύμφωνα με το Deadline, το The Moment ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ (την οποία υποδύεται η Τσάρλι XCX), που έρχεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, καθώς ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία σε στάδια. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Έινταν Ζαμίρι, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Μπέρτι Μπράντες.

Η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, στο οποίο –εκτός από την Τζένερ και την Τσάρλι– συμμετέχουν οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ρέιτσελ Σένοτ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπερλάντ, Τζέιμι Ντεμήτριου, Ρις Σαχ, Αριέλ Ντομπασλ και πολλοί ακόμη. Τη μουσική υπογράφει ο A.G. Cook, στενός συνεργάτης της Τσάρλι XCX, γνωστός για την επιδραστική συμβολή του στην ηλεκτρονική ποπ σκηνή.

Η Τζένερ, η οποία μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για το νέο της εγχείρημα μέσα από το Instagram, δεν είναι εντελώς άγνωστη στον κόσμο του σινεμά. Είχε κάνει μια cameo εμφάνιση στην ταινία Ocean’s 8 το 2018, ενώ έχει φυσικά μακρά τηλεοπτική παρουσία στα ριάλιτι The Kardashians και Keeping Up with the Kardashians. Ωστόσο, το The Moment σηματοδοτεί την πρώτη της ουσιαστική συμμετοχή σε κινηματογραφικό ρόλο.

Η Τσάρλι XCX, που κυριάρχησε φέτος στη μουσική σκηνή με το έκτο της άλμπουμ Brat και την επιτυχημένη περιοδεία της, φαίνεται αποφασισμένη να κατακτήσει και τον κινηματογράφο. Εκτός από πρωταγωνίστρια, είναι και παραγωγός της ταινίας μέσω της νέας της εταιρείας Studio365, σε συνεργασία με τον παραγωγό Ντέιβιντ Χινοχίσα της 2AM.

Το The Moment σηματοδοτεί επίσης το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ζαμίρι, γνωστού για τη δουλειά του σε μουσικά βίντεο της Τσάρλι XCX, της Μπίλι Άιλις και του Τιμοτέ Σαλαμέ, συντρόφου της Τζένερ.

Μετά την επιτυχία της στο επιχειρηματικό πεδίο και την ισχυρή παρουσία της στη βιομηχανία της ομορφιάς, η Κάιλι Τζένερ φαίνεται έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της — αυτή τη φορά, κάτω από τα φώτα της μεγάλης οθόνης.