Η Charli XCX πρωταγωνιστεί στο «The Moment» της Α24 και αυτά γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Η ταινία βασίζεται σε δική της ιδέα

Η Charli XCX ετοιμάζεται για μία ακόμη κινηματογραφική εμφάνιση, αφού θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία της Α24, «The Moment». Προς το παρόν, η πλοκή δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο όπως αναφέρει το Variety, βασίζεται σε πρωτότυπη ιδέα της ίδιας της Charli XCX που το 2024 έγινε viral παγκοσμίως, με τον δίσκο Brat.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό, είναι πως τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Άινταν Ζαμίρι, ο οποίος κάνει ντεμπούτο με το «The Moment», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Μπέρτι Μπραντς. Να σημειωθεί πως Ζαμίρι και Charli XCX έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, στα βίντεο κλιπ «360» και «Guess».

EXCLUSIVE: Charli xcx is teaming up with A24 to make a new movie called “The Moment,” based on her own original idea. https://t.co/Z007Rp56be pic.twitter.com/6AxH4bLaXv

