Η Κάιλι Τζένερ ανέβασε ένα μυστηριώδες μπουκάλι στο Instagram - Τι ετοιμάζει;

Η σταρ της Kylie Cosmetics μοιράστηκε ένα αινιγματικό lab sample με τους followers της και οι fans είναι πεπεισμένοι ότι ετοιμάζει νέο άρωμα.

Η Κάιλι Τζένερ ξέρει πολύ καλά πώς να κρατάει σε εγρήγορση τους εκατομμύρια followers της. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η 27χρονη σταρ ανέβασε ένα ig story που πυροδότησε φήμες για νέο προϊόν από την Kylie Cosmetics. Στη φωτογραφία φαινόταν ένα γυάλινο μπουκάλι-δείγμα από το εργαστήριο, με την ίδια να γράφει: «She’s finally perfect».

Αν και δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, πολλοί fans και beauty insiders εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα νέο άρωμα που ετοιμάζεται να λανσάρει.

© instagram/kylie jenner

Η ιστορία των αρωμάτων Kylie Cosmetics

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένερ μπαίνει στον κόσμο των αρωμάτων. Το 2024 παρουσίασε το πρώτο της perfume, το Cosmic, με νότες γιασεμιού, πορτοκαλιού, κεχριμπαριού και βανίλιας. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε το Cosmic 2.0, μια πιο λουλουδάτη και αμπεριέ έκδοση με αχλάδι, ροζ πιπέρι και λεβάντα.

Και τα δύο λανσαρίσματα στέφθηκαν με επιτυχία, με τις φανατικές beauty lovers να τα προσθέτουν αμέσως στη συλλογή τους.

Το επόμενο βήμα

Αν τελικά το μυστήριο δείγμα είναι όντως νέο άρωμα, αυτό θα είναι το τρίτο perfume στη συλλογή της. Οι φήμες θέλουν την Τζένερ να ακολουθεί τις τάσεις του 2025, με ιδιαίτερη έμφαση στα gourmand αρώματα — πιο «γλυκά» και αισθησιακά, που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Kylie Cosmetics, ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας. Ωστόσο, η στρατηγική της Τζένερ να αφήνει μισόλογα και teasers λειτουργεί τέλεια: έχει καταφέρει να κάνει τους fans να μιλούν ήδη για το νέο προϊόν σαν να είναι γεγονός.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν πρόκειται για νέο άρωμα, θα γίνει ανάρπαστο — και θα προστεθεί αμέσως στη wishlist κάθε beauty addict.