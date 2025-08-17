Κάιλι Τζένερ - Τιμοτέ Σαλαμέ: Ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν ειδωθεί εδώ και εβδομάδες - Όχι, δεν έχουν χωρίσει

Ενώ οι φήμες περί χωρισμού γίνονται όλο και πιο έντονες, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ φαίνεται πως είναι ακόμα ζευγάρι.

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ απασχόλησαν έντονα τους προηγούμενους μήνες τα φώτα της δημοσιότητας με τις κοινές εμφανίσεις τους σε επίσημες εκδηλώσεις. Η επιχειρηματίας βρισκόταν πάντοτε διακριτικά (ή και όχι) στο πλευρό του ηθοποιού - είτε επρόκειτο για τη βραδιά των Όσκαρ, είτε για κάποια προσωπική βράβευση. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι δρόμοι τους φαίνεται να έχουν χωρίσει, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες χωρισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια πηγή από το περιβάλλον τους, η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ εξακολουθούν να είναι ζευγάρι απλά οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους τούς έχουν «χωρίσει». Σύμφωνα με το «Page Six», ο επιτυχημένος ηθοποιός βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στη Βουδαπέστη, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της ταινίας «Dune». «Η Κάιλι Τζένερ επισκέφτηκε τον Τιμοτέ Σαλαμέ στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο», ανέφερε συγκεκριμένα η πηγή.

Getty Images @Christopher Polk/GG2025

«Μπορεί η Κάιλι Τζένερ να διαθέτει ιδιωτικό τζετ, αλλά η πτήση διαρκεί 12 ώρες. Είναι μητέρα και εργάζεται επίσης. Έχει πολλές ευθύνες στο Λος Άντζελες. Από την άλλη, το πρόγραμμα του Τιμοτέ είναι εξαντλητικό με πολύ λίγο χρόνο για ξεκούραση», προσθέτει, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τους λόγους που το ζευγάρι δεν περνάει χρόνο μαζί το τελευταίο διάστημα.

Οι δυο τους έχουν καθημερινή επικοινωνία, όμως οι συνθήκες δεν τους επιτρέπουν να είναι μαζί αυτή την περίοδο. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι θαυμαστές τους άρχισαν να εικάζουν πως η σχέση τους έχει ολοκληρωθεί. Η τελευταία κοινή εμφάνισή τους ήταν τον Ιούλιο, όταν συναντήθηκαν στη Γαλλία. Η Κάιλι Τζένερ βρισκόταν πριν στην Ιταλία για τον γάμο του Τζεφ Μπέζος, ενώ εκείνος αναχώρησε μετά για την Πράγα, όπου είχε προγραμματισμένα γυρίσματα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κάιλι Τζένερ γιόρτασε τα 28α γενέθλιά της μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της. Από τις εκδηλώσεις απουσίαζε ο Τιμοτέ Σαλαμέ λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών του στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της πως «ήταν τα καλύτερα γενέθλια που είχε ποτέ» και ευχαρίστησε την αδερφή της, Κένταλ, για τη διοργάνωση.

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ μετρούν δύο χρόνια κοινής πορείας και όλα μαρτυρούν πως η σχέση τους συνεχίζεται κανονικά. Ο χρόνος θα το επιβεβαιώσει ή θα το διαψεύσει.

