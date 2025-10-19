Τέιλορ Σουίφτ: Δώρισε 100.000 δολάρια σε μικρή θαυμάστρια της με καρκίνο

Για ακόμη μια φορά, η Τέιλορ Σουίφτ προχώρησε σε μια συγκινητική πράξη αγάπης, δωρίζοντας 100.000 δολάρια σε ένα μικρό κορίτσι που δίνει μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου.

Η παγκόσμια ποπ σταρ, Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 100.000 δολάρια σε ένα μικρό κορίτσι, τη Λίλα, η οποία παλεύει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του εγκεφάλου. Η πράξη της έγινε γνωστή την Παρασκευή, έπειτα από ανάρτηση στη σελίδα υποστήριξης της μικρής στο Instagram, όπου αναφέρεται πως η Λίλα ονειρευόταν να είναι «η καλύτερη φίλη της Τέιλορ».

Η συγκινητική ανάρτηση κινητοποίησε τη Σουίφτ, που βρήκε τη σελίδα GoFundMe της οικογένειας και προχώρησε σε μια δωρεά ζωής. Σύμφωνα με τη σελίδα, η Λίλα διαγνώστηκε με καρκίνο του εγκεφάλου σε ηλικία μόλις 18 μηνών, και από τότε βρίσκεται διαρκώς μεταξύ θεραπειών και νοσηλειών. Τα ιατρικά έξοδα της οικογένειας είναι τεράστια, με αποτέλεσμα πολλοί θαυμαστές και φίλοι να δημιουργούν δράσεις για οικονομική στήριξη.

Μια από αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν η πώληση χειροποίητων βραχιολιών φιλίας, εμπνευσμένων από την περιοδεία Eras Tour της Σουίφτ. Τα βραχιόλια, σύμβολο ενότητας και ελπίδας μεταξύ των φαν της, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για να συγκεντρωθούν χρήματα για τη μικρή.

Go Fund Me/Leah Smoot

Η Σουίφτ, συγκινημένη από την ιστορία της Λίλα, δεν αρκέστηκε στη χρηματική στήριξη. Άφησε και ένα προσωπικό μήνυμα στη σελίδα:

«Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά στη φίλη μου, τη Λίλα! Με αγάπη, Τέιλορ.»

Η χειρονομία της τραγουδίστριας προκάλεσε κύμα συγκίνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θαυμαστές από όλο τον κόσμο άρχισαν να κάνουν δωρεές των 13 δολαρίων, αριθμός που θεωρείται τυχερός για τη Σουίφτ, ως ένδειξη αγάπης και υποστήριξης προς τη μικρή.

Η πράξη αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Η Σουίφτ έχει μακρά ιστορία φιλανθρωπίας. Το 2024 δώρισε 5 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση των θυμάτων των τυφώνων Μίλτον και Ελένη, ενώ παλαιότερα είχε προσφέρει 250.000 δολάρια στο πρόγραμμα Operation Breakthrough, που στηρίζει παιδιά και οικογένειες στο Μισούρι.

Τον περασμένο Ιούνιο, επισκέφθηκε παιδικό νοσοκομείο στη Φλόριντα, αφιερώνοντας χρόνο σε κάθε ασθενή. Γονείς και παιδιά δημοσίευσαν φωτογραφίες και ευχαριστήρια μηνύματα, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για την ανθρώπινη πλευρά της τραγουδίστριας.

Η φίλη της, Ρούμπι Ρόουζ, είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι η Σουίφτ συχνά περιηγείται στο GoFundMe «σαν να είναι κοινωνικό δίκτυο», βοηθώντας ανθρώπους που έχουν ανάγκη — πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πράξη της προς τη Λίλα επιβεβαιώνει πως, παρά την τεράστια επιτυχία και την αμύθητη περιουσία της, η Τέιλορ Σουίφτ παραμένει μια καλλιτέχνις με μεγάλη καρδιά και βαθιά ενσυναίσθηση. Μια πραγματική σταρ — όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην ανθρωπιά.