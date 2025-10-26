Άντονι Χόπκινς: Η "φωνή" που τον οδήγησε στην απεξάρτηση - "Θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κάποιον"

Ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψε πως έχασε τη συνείδησή του στο τιμόνι και συνειδητοποίησε με δραματικό τρόπο ότι έπρεπε να ζητήσει βοήθεια.

Ο Άντονι Χόπκινς έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση στο podcast The Interview των New York Times, δύο μέρες πριν κλείσει τα 87, αποκαλύπτοντας πώς ένα τρομακτικό συμβάν τον οδήγησε στην απόφαση να αντιμετωπίσει τον αλκοολισμό του.

«Ήμουν μεθυσμένος και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου εδώ στην Καλιφόρνια σε κατάσταση μπλακ άουτ, χωρίς να έχω ιδέα πού πήγαινα, όταν συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κάποιον – ή τον εαυτό μου, κάτι που δεν με ένοιαζε», είπε ο Χόπκινς.

Ο σταθμός αυτός της ζωής του τον «ξύπνησε»· συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια δύσκολη φάση, αλλά για κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ο ίδιος θυμάται πως σε ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς, είδε έναν πρώην πράκτορά του και είπε: «Χρειάζομαι βοήθεια».

Το πιο συγκλονιστικό σημείο της εξομολόγησης ήρθε με την ακριβή στιγμή που ο Χόπκινς λέει ότι άκουσε μια «φωνή» μέσα του: «Ήταν ακριβώς 11 η ώρα — κοίταξα το ρολόι μου», αποκάλυψε. «Και αυτό είναι το τρομακτικό μέρος. Κάποια βαθιά, ισχυρή σκέψη ή φωνή μου μίλησε από μέσα μου και μου είπε: «Όλα τελείωσαν. Τώρα μπορείς να αρχίσεις να ζεις. Και όλα αυτά έγιναν για έναν σκοπό, οπότε μην ξεχάσεις ούτε μια στιγμή από αυτά».

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη φωνή ως «ανδρική» και «σαν φωνή ραδιοφώνου» και σύμφωνα με τον ίδιο, η επιθυμία του να πιεί απομακρύνθηκε αμέσως. «Η επιθυμία να πίνω μου αφαιρέθηκε ή έφυγε», είπε. Έκτοτε κρατά νηφαλιότητα δεκαετιών.

Ο Χόπκινς αναφέρθηκε και στο γιατί το αλκοόλ τον έλκυε όταν ήταν νεότερος: «Το αλκοόλ είναι υπέροχο, γιατί σε κάνει να νιώθεις αμέσως ότι βρίσκεσαι σε ένα διαφορετικό χώρο», είπε. Πρόσθεσε πως τον έκανε να «νιώθει σπουδαίος» και τον βοήθησε να «εξουδετερώσει» τη «δυσφορία» του.

Τελικά, ο θρυλικός ηθοποιός, που προ ημερών γιόρτασε 49 χρόνια νηφαλιότητας, σχολίασε: «Πλησιάζοντας τα 88 χρόνια, ξυπνάω το πρωί και λέω: “Είμαι ακόμα εδώ. Πώς;”».

Η ιστορία του Χόπκινς αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα: αν και η καταγωγή του πόθους-φυγής προς το αλκοόλ υπήρξε «θόλωση» από τη δόξα και τις λυτρώσεις της ηθοποιίας, η απόφαση να ζητήσει βοήθεια και η εμπειρία της «φωνής» που τον οδήγησε να σταματήσει, δείχνουν πως η αλλαγή είναι δυνατή — ακόμη και για όποιον βρίσκεται στα «μεγάλα» ονόματα.