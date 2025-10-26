Χάιντι Κλουμ: Επιστροφή στα "άσχημα" Halloween looks - Τι ετοιμάζει για φέτος;

Με μία ανάρτησή της στο Instagram, η Χάιντι Κλουμ δίνει νέο "στοιχείο" για το φετινό της κοστούμι στο Halloween

Η «βασίλισσα του Halloween», Χάιντι Κλουμ, προετοιμάζεται για ακόμα μία εντυπωσιακή και, όπως όλα δείχνουν, «άσχημη», εμφάνιση στο φετινό της καθιερωμένο πάρτι. Το διάσημο σούπερ μόντελ δημοσίευσε στο Instagram μια μυστηριώδη φωτογραφία με γύψινο εκμαγείο του κορμού της, αφήνοντας τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται τι ετοιμάζει.

«Feeling cheeky 🍑😜», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποκαλύπτοντας ότι συνεργάζεται ξανά με τον διάσημο καλλιτέχνη προσθετικών εφέ Μάικ Μαρίνo. Το εκμαγείο περιλάμβανε ολόκληρη την πλάτη και τα οπίσθιά της, κάτι που πυροδότησε φήμες πως το νέο της look θα είναι ιδιαίτερα τολμηρό.

Η 52χρονη Κλουμ έχει χτίσει τη φήμη της γύρω από τα περίτεχνα, θεατρικά κοστούμια που παρουσιάζει κάθε χρόνο στο πολυαναμενόμενο «Heidiween». Από τη Fiona του Shrek έως ένα γιγάντιο σκουλήκι, η κάθε της μεταμόρφωση γίνεται viral, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη της δημιουργικότητας.

Φέτος, μετά την «χαριτωμένη» της εμφάνιση ως E.T. το 2023, με τον σύζυγό της Τομ Κάουλιτς να τη συνοδεύει, η Κλουμ υπόσχεται κάτι πιο τρομακτικό και αποκρουστικό. «Θα γίνω πολύ άσχημη, γιατί πάντα προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό», είπε στο People.

Η ίδια αποκάλυψε πως ήδη εργάζεται για το κοστούμι εδώ και μήνες, κάτι που επιβεβαίωσε και στην πρόσφατη εμφάνισή της στο The Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον. «Θα είναι πολύ τρομακτικό και εξαιρετικά άσχημο», υποσχέθηκε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αν και οι θαυμαστές της έχουν μάθει να περιμένουν το απρόσμενο, η φετινή της υπόσχεση για ένα look «πιο τολμηρό από ποτέ» έχει ήδη δημιουργήσει τεράστια ανυπομονησία. Μένει να φανεί τι ακριβώς θα παρουσιάσει η Χάιντι Κλουμ στο φετινό Halloween — και πώς, για ακόμη μία χρονιά, θα καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό της.