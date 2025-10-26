Charlotte de Witte: Το τεράστιο όνομα της rave που έπαιζε με αντρικό όνομα

Από τα μικρά μπαράκια του Βελγίου μέχρι τα μεγαλύτερα stages του πλανήτη. Η ιστορία της γεμάτη σθένος, εξέλιξη και ανυπακοή.

Προχωράς εξερευνώντας την πόλη και από το βάθος ακούς μουσική. Μουσική που σε «τραβάει». Πας προς τα εκεί ασυναίσθητα. Ανεβαίνεις τα σκαλιά της γέφυρας, αριστερά και δεξιά κάγκελα και ξαφνικά βλέπεις ένα γκρουπ 20 -25 ανθρώπων να χορεύουν μπροστά από τον dj. Έχουν στήσει ένα μικρό street party. Μένεις. Δεν το σκέφτεσαι και πολύ. Αρχίζεις να κουνιέσαι, χαζεύεις γύρω σου και ξαφνικά κολλάς σε μία κοπέλα που χορεύει ρυθμικά στους ήχους της μουσικής. Με κρεμασμένη την τσάντα στον ώμο, απλά ντυμένη, στα μαύρα. Κι αυτή τυχαία τους ανακάλυψε. Προχωρούσε και την τράβηξε η μουσική. Γνώριμο πρόσωπο. Θα την χαρακτήριζες ως το «κορίτσι της διπλανής πόρτας».

Σου κάνει εντύπωση το σκουλαρίκι που έχει στα χείλη της. Δεν πάει το μυαλό σου αρχικά, κι αν το σκεφτείς στιγμιαία, δεν μπορείς να το πιστέψεις. «Μπααα, δεν μπορεί να είναι αυτή». Κοκαλώνεις, σταματάς και την κοιτάς. Εκείνη χαμογελάει. Αυτή είναι! Χορεύεις δίπλα στην Charlotte de Witte. Είναι μέρος του κόσμου σε ένα μικρό πάρτι που στήθηκε σε μία γέφυρα κι όχι η παγκόσμια σταρ που το προηγούμενο βράδυ έπαιζε μπροστά σε 23.000 κόσμο. Η βασίλισσα της Techno, η Νο1. Dj στον κόσμο και αναμφισβήτητα η γυναίκα της χρονιάς, μετά από όλα αυτά που έχει πετύχει. Άνοιξε και έκλεισε το main stage της Tomorrowland. Κανείς δεν το έχει καταφέρει αυτό.

