Ο Κρις Έβανς και η Άλμπα Μπαπτίστα έγιναν γονείς για πρώτη φορά

Το ζευγάρι θέλησε να κρατήσει μυστική την είδηση της εγκυμοσύνης.

Ο Κρις Έβανς έχει πλέον τον πιο γλυκό ρόλο της ζωής του, αυτόν του μπαμπά. Ο 44χρονος πρωταγωνιστής των Avengers και η σύζυγός του, η 28χρονη Πορτογαλίδα ηθοποιός Άλμπα Μπαπτίστα, έγιναν γονείς για πρώτη φορά - είδηση που επιβεβαιώθηκε από το People. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό ήρθε στον κόσμο την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στη Μασαχουσέτη, προσφέροντας χαρά και δάκρυα συγκίνησης και ευτυχίας στους γονείς του.

Παρόλο που οι δυο τους έχουν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η αγάπη τους μετρά ήδη αρκετά χρόνια. Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν στις αρχές του 2022, ενώ αργότερα πηγή κοντά στο ζευγάρι αποκάλυψε ότι ήταν μαζί «πάνω από έναν χρόνο» πριν επιβεβαιώσουν επίσημα τη σχέση τους.

Ο Κρις Έβανς και η Άλμπα Μπαπτίστα υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο παιδί τους

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 σε μια ιδιωτική τελετή στο Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης, έχοντας κοντά τους μόνο στενούς φίλους και συγγενείς. Εκείνη την περίοδο, ο Κρις Έβανς είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να κάνει οικογένεια, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τη σχέση του με την σύντροφό του.

«Αυτό είναι κάτι που θέλω πραγματικά: σύζυγο, παιδιά, μια οικογένεια», είχε δηλώσει τότε. «Οι περισσότεροι καλλιτέχνες που θαυμάζω, είτε είναι ηθοποιοί είτε συγγραφείς, παραδέχονται ότι το σημαντικότερο έργο της ζωής τους δεν ήταν η τέχνη τους, αλλά οι άνθρωποι που αγάπησαν και η οικογένεια που δημιούργησαν».

Πηγή κοντά στον ηθοποιό είχε, επίσης, αποκαλύψει ότι ο Κρις Έβανς «ήξερε από την πρώτη στιγμή πως η Άλμπα Μπαπτίστα ήταν η μία και μοναδική». «Ήταν έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα εδώ και καιρό, απλώς περίμενε τη σωστή γυναίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2024, στην πρεμιέρα της ταινίας του Red One, ο Κρις Έβανς ρωτήθηκε αν πιστεύει πως θα είναι ένας «σούπερ ήρωας μπαμπάς», όπως ο συμπρωταγωνιστής του Ντουέιν Τζόνσον. «Ελπίζω πως ναι. Ο ρόλος του πατέρα είναι ο πιο συναρπαστικός απ’ όλους».