Jessie J: Αναβλήθηκε το δεύτερο χειρουργείο για τον καρκίνο - “Είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω”

Η Jessie J ανακοίνωσε τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία της.

Η Jessie J τους τελευταίους μήνες δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει τον περασμένο Ιούνιο πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος και συνεπώς, θα χρειαστεί να απέχει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, προκειμένου να επικεντρωθεί στη θεραπεία της. Ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού της, έκανε το πρώτο χειρουργείο, ενώ στις αρχές Οκτώβρη είχε προγραμματιστεί το δεύτερο. Αυτό, όμως, δεν έγινε ποτέ.

Η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στα social media, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς φίλους της για την κατάσταση της υγείας της. Η Jessie J εξομολογήθηκε πως δεν έχει γίνει ακόμα το δεύτερο χειρουργείο, για τις ανάγκες του οποίου είχε ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες της. Η ίδια περίμενε πώς και πώς να συναντηθεί με τους fans της και αυτή η αλλαγή την έθεσε εκτός προγράμματος. Όπως αποκάλυψε, ήρθε σε επαφή με δύο γιατρούς, οι οποίοι είχαν δύο διαφορετικές απόψεις και έτσι τώρα, δεν γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει.

Η ανάρτηση της Jessie J για το χειρουργείο για τον καρκίνο

«Μερικοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε, άλλοι ίσως όχι. Ήταν προγραμματισμένο να κάνω μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος πριν από δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο πήγα στον γιατρό μου, συζητήσαμε τη διαδικασία και φάνηκε λίγο πιο περίπλοκη απ’ ό,τι περίμενε. Με παρέπεμψε σε έναν άλλον χειρούργο, με τον οποίο συναντήθηκα, και μου είπε: “Νομίζω ότι αυτό μπορεί να περιμένει λίγο ακόμα”», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

Παρά την αισιοδοξία και τη θετική στάση που προσπαθεί να κρατάει, υπάρχουν στιγμές που «λυγίζει», αφού διανύει μια πολύ απαιτητική περίοδο στη ζωή της. «Είχα ήδη ακυρώσει την περιοδεία μου, οπότε φυσικά ήμουν απογοητευμένη. Όμως είναι κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω, και δύο γιατροί είχαν δύο διαφορετικές απόψεις», συμπλήρωσε.

Η Jessie J λατρεύει τη δουλειά της, συνεπώς ανυπομονεί για τη στιγμή που θα ανέβει ξανά στη σκηνή και η φωνή της θα γίνει ένα με αυτή των θαυμαστών της. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως πλέον είναι σε θέση να επαναπρογραμματίσει τις συναυλίες της σε ΗΠΑ και Καναδά από τον ερχόμενο Ιανουάριο, «παρά το γεγονός ότι το στήθος μου είναι λίγο ανομοιόμορφο», όπως σχολίασε χιουμοριστικά.

