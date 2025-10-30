Η Rosalía κάνει το ’00s style να δείχνει πιο φρέσκο από ποτέ - Από τα αρχεία του Balenciaga μέχρι τον McQueen, όσα φόρεσε για το «Berghain»

Το «Berghain» δεν είναι απλώς ένα νοσταλγικό video που αναπαράγει απλώς τις εικόνες των '00s

Η Rosalía επέστρεψε με το «Berghain», το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο άλμπουμ της «Lux» και μαζί του έφερε μια αισθητική που μοιάζει να βγήκε κατευθείαν από τα πιο iconic fashion moments των ’00s.

Το βίντεο αποτελεί μια οπτική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο avant-garde και το ρετρό, γεμάτο αναφορές στη γαλλική μόδα των early '00s αναδεικνύοντας vintage θησαυρούς με τον καλύτερο τρόπο.

Η Rosalía κάνει το ’00s style να δείχνει πιο φρέσκο από ποτέ

Από την άλλη, αποδεικνύεται πως η Rosalía δεν είναι απλώς μια pop star αλλά ένα fashion icon που ξέρει πώς να μεταμορφώνει την αισθητική του παρελθόντος σε κάτι απόλυτα επίκαιρο.

Το «Berghain» δεν είναι απλώς ένα νοσταλγικό video που αναπαράγει απλώς τις εικόνες των '00s. Είναι μια ερμηνεία μέσα από τον φακό της σύγχρονης μόδας, μια πιο editorial, σχεδόν καλλιτεχνική εκδοχή.

Από τα αρχεία του Balenciaga μέχρι τον McQueen

Με τη βοήθεια του στιλίστα Jose Carayol, η Rosalía έκανε κυριολεκτικά μια «βουτιά» στα πιο εμβληματικά κομμάτια του 2000. Την είδαμε να φορά ένα φόρεμα του Balenciaga, από τη συλλογή Άνοιξη 2004, την εποχή που ο Nicolas Ghesquière μεσουρανούσε στον οίκο. Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει μια τολμηρή, βαθιά λαιμόκοψη, με μια πλισέ μίνι φούστα και πλαϊνά κοψίματα, το οποίο ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο φουτουριστικό και το θηλυκό.

Rosalía/ YouTube

Όσο για τα δημιουργήματα του οίκου Alexander McQueen, είδαμε τα χαρακτηριστικά rosary heels από τη συλλογή Άνοιξη 2003, ένα ζευγάρι που έγραψε ιστορία για τον τρόπο που έβαλε τους θρησκευτικούς συμβολισμούς στον κόσμο της μόδας.

Alexander McQueen Spring 2003 RTW/ Getty Images

Rosalía/ YouTube

Επιπλέον, εκτός από τις γόβες McQueen, η Rosalía φόρεσε και ένα tank top από την ίδια ανοιξιάτικη επίδειξη του 2003, διακοσμημένο με μικροσκοπικά κουμπιά, το οποίο στην πασαρέλα είχε συνδυαστεί με μια πλισέ μίνι φούστα και ένα από τα cult φουλάρια του McQueen με στάμπα νεκροκεφαλής.

Rosalía/ YouTube

Alexander McQueen Spring 2003 RTW/ Getty Images

Τέλος, φόρεσε ένα γκρι τοπ με φουλάρι από τη σύντομη θητεία του McQueen στον Givenchy, και συγκεκριμένα από την επίδειξη του φθινοπώρου του 1997.

