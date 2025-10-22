Ο Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι και η ιστορία ανεπιτήδευτης ομορφιάς και λεπτής ανθρώπινης υπόστασης – Η πρώτη του καμπάνια για τον οίκο Balenciaga

Η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι έκρυβε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές της σεζόν, το ντεμπούτο του Πιερ Παόλο Πιτσιόλι ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Balenciaga

Μετά από μια πολυετή και επιτυχημένη πορεία στον Valentino, ο Πιερ Πάολο Πιτσιόλι έφερε νέο αέρα στον οίκο Balenciaga, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του με τη θηλυκότητα, την αρχιτεκτονική και την απλότητα. Το ντεμπούτο του στη πασαρέλα ήταν δυναμικό και ποιητικό, γεμάτο υπόσχεση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, με αυτή την «υπόσχεση» να επισφραγίζεται τώρα με την πρώτη του καμπάνια.

Μέσα από την πρώτη του καμπάνια για τον Balenciaga,ο σχεδιαστής κάνει σαφές πως, το όραμά του για τον οίκο είναι γεμάτο συναίσθημα, μια αίσθηση οικειότητας και κομψότητας.

Ο Πιέρ Πάολο Πιτσιόλι και η ιστορία ανεπιτήδευτης ομορφιάς και λεπτής ανθρώπινης υπόστασης

Όπως διαβάζουμε στο The Fashion Network ο Πιερ Πάολο Πιτσιόλι εξηγεί πως σκοπός του ήταν να δημιουργήσει κάτι προσωπικό, ανθρώπινο και εντελώς αυθεντικό.

«Ήθελα να αφηγηθώ μια ιστορία ανεπιτήδευτης ομορφιάς και λεπτής ανθρώπινης υπόστασης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπό το καλλιτεχνικό βλέμμα του φωτογράφου Ντέιβιντ Σιμς, τα μοντέλα Mona Tougaard και Sandra Murray πρωταγωνιστούν στην καμπάνια σε καρέ που έχουν τραβηχτεί στο Hôtel de Maisons–Pozzo di Borgo, σε ένα ηλιόλουστο σκηνικό που εκπέμπει απλότητα αλλά και εσωτερική δύναμη.





Οι δημιουργίες, ανάμεσα στο ρευστό και το δομημένο, το προσωπικό και το επιβλητικό, έρχονται να επανερμηνεύσουν τους κώδικες του οίκου μέσα από μια νέα προσέγγιση στη θηλυκότητα, πιο σύγχρονη, ευαίσθητη και ταυτόχρονα γεμάτη αυτοπεποίθηση.



Φυσικά δεν έλειψαν και οι διαχρονικές προσθήκες, δύο εμβληματικές τσάντες, η Rodeo και η Le City. Η πρώτη αποπνέει αστική ανεμελιά και ατομικότητα, ενώ η δεύτερη παραμένει διαχρονική, σύμβολο χειροτεχνίας και δυναμισμού. Μαζί, γίνονται οι συνδετικοί κρίκοι ανάμεσα στο παρελθόν του οίκου και το νέο όραμα του Πιτσιόλι.

