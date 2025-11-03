Η Σίντνεϊ Σουίνι εθεάθη στο αυτοκίνητο του πρώην της, Τζόναθαν Νταβίνο - Ο τσακωμός τους έξω από το σπίτι της

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τζόναθαν Νταβίνο υπήρξαν αρραβωνιασμένοι και χώρισαν λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις αρχές του 2025.

Και εκεί που πιστεύαμε πως η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται σε σχέση με τον Σκούτερ Μπράουν, αφού στις αρχές Οκτώβρη πραγματοποίησαν και την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους πιασμένοι χέρι - χέρι, τα δεδομένα μάλλον ανατρέπονται ξανά. Η ηθοποιός εθεάθη το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στο αυτοκίνητο του πρώην αρραβωνιαστικού της, Τζόναθαν Νταβίνο, μπερδεύοντας - εντελώς - τους θαυμαστές της με την προσωπική ζωή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Page Six», η Σίντνεϊ Σουίνι πέρασε το Σαββατόβραδο μαζί με φίλους της, όπου δείπνησαν σε εστιατόριο στην περιοχή Σάντα Μόνικα και έπειτα παρακολούθησαν τον έβδομο τελικό του World Series 2025. Όλα έμοιαζαν ήρεμα και «κανονικά», όταν μετά το τέλος του αγώνα, η ίδια αποχώρησε χωρίς την παρέα της. Η ηθοποιός κάλεσε ένα ταξίδι, όπου τη μετέφερε λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω, εκεί όπου βρισκόταν σταθμευμένο το αυτοκίνητο του Τζόναθαν Νταβίνο.

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τζόναθαν Νταβίνο εντοπίστηκαν μαζί, έξι μήνες μετά τον χωρισμό τους

Sydney Sweeney confronts ex-fiancé Jonathan Davino in tense, late-night exchange: ‘Leave me alone!’ https://t.co/xDH3UgptWM pic.twitter.com/AmPjAwthyv — Page Six (@PageSix) November 2, 2025

Η Σίντνεϊ Σουίνι επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο και εκείνος την πήγε στο σπίτι της, ωστόσο αυτή η συνάντηση δεν κύλησε ομαλά. Στις φωτογραφίες που τράβηξαν οι παπαράτσι, φαίνεται η ηθοποιός να προσπαθεί να καλύψει το πρόσωπό της, ενώ εκείνος αυξάνει την ταχύτητα, ώστε να προσπεράσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα φωτογραφικά φλας. Οι δυο τους έφυγαν άρον άρον και κατευθύνθηκαν στην κατοικία της, όπως επιβεβαίωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Τζόναθαν Νταβίνο, που διέλυσαν τον αρραβώνα τους τον περασμένο Απρίλιο, μετά από περίπου επτά χρόνια σχέσης, είχαν μια πολύ έντονη συζήτηση, που οδήγησε σε τσακωμό. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η ηθοποιός βγαίνοντας από το αυτοκίνητο ακούστηκε πολύ ταραγμένη να του φωνάζει «δεν σε πιστεύω. Σε παρακαλώ, φύγε, άφησέ με ήσυχη». Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συζητήθηκε πριν ή μετά από αυτή την ατάκα, ωστόσο το πρώην ζευγάρι είχε μια έντονη λογομαχία.

Κι ενώ πηγές κοντά στη Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζουν πως είναι ερωτευμένη με τον Σκούτερ Μπράουν και πως μαζί περνάνε πολύ καλά, χωρίς να κάνουν σχέδια για το μέλλον, αυτή η συνάντηση με τον Τζόναθαν Νταβίνο προκαλεί ερωτηματικά. Πάντως, σύμφωνα με τα ξένα μέσα, δεν είναι η πρώτη φορά που οι δυο τους συναντιούνται μετά τον χωρισμό τους.