Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον βασιλιά Κάρολο - Στο πλευρό του η οικογένειά του

“Αυτή είναι αναμφίβολα η πιο υπερήφανη στιγμή μου”, δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά την τιμητική διάκριση.

Πολύ ξεχωριστή ήταν η πρώτη Τρίτη του Νοεμβρίου (4/11) για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, αφού χρίστηκε ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με την έντονη φιλανθρωπική δράση, έλαβε αυτό τον τιμητικό τίτλο από την χώρα του, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, και τους γονείς του, Τεντ και Σάντρα Μπέκαμ.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο μεσοεπιθετικός που κατάφερε να χτίσει μια τεράστια καριέρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να «πετάξει» μέχρι την Αμερική, αναγνωρίστηκε τόσο για τη συνεισφορά του στον αθλητισμό όσο και το φιλανθρωπικό έργο του. Να θυμίσουμε πως για περίπου δύο δεκαετίες συνεργαζόταν με τη UNICEF, μέσα στα χρόνια έχει βοηθήσει διάφορα ιδρύματα, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.

«Αυτή είναι αναμφίβολα η πιο περήφανη στιγμή μου», εξομολογήθηκε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά τη βράβευση από τον Βασιλιά Κάρολο, με τον οποίο διατηρεί πια προσωπική φιλία. Το αστέρι της εθνικής της Αγγλίας - όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν - έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και έτσι, πλέον, φέρει τον τίτλο του Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ. Από την άλλη, η Βικτόρια Μπέκαμ απέκτησε τον τίτλο της Λαίδη Μπέκαμ.

Η ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά τη στέψη του ως ιππότης

Αμέσως μετά τη βράβευσή του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προέβη σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο IG, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του γι' αυτό το επίτευγμα. Ακολουθούν όσα έγραψε:

«Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ξεχωριστή ημέρα είναι για μένα αυτή σήμερα - ένα αγόρι γεννημένο στο Ανατολικό Λονδίνο - να λαμβάνω τον τίτλο του Ιππότη από την Αυτού Μεγαλειότητα, τον Βασιλιά. Είμαι πραγματικά ταπεινός και τόσο ευγνώμων γι' αυτή την τιμή. Είχα την τύχη να εκπροσωπήσω τη χώρα μας και πάντα το έκανα με υπερηφάνεια. Αγαπώ τη Βασιλική μας Οικογένεια και αυτό που σημαίνει όχι μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ποτέ δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ, ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε σε μένα.

Από τη Ridgeway Rovers στη Manchester United, την Preston North End, τη Real Madrid, τη LA Galaxy, την AC Milan, την Paris Saint Germain και φυσικά την Εθνική Αγγλίας - όλες οι ομάδες στις οποίες έπαιξα, με τους καλύτερους προπονητές, συμπαίκτες και πιστούς φιλάθλους που με βοήθησαν να φτάσω εκεί που είμαι σήμερα. Είμαι ευγνώμων σε όλους. Το να παίξω για τη χώρα μου θα είναι πάντα η πιο υπερήφανη στιγμή της καριέρας μου. Το να εκπροσωπώ την Αγγλία και να είμαι αρχηγός της Εθνικής, ήταν το όνειρό μου από τότε που ήμουν 7 ετών.

Το ποδόσφαιρο μού έδωσε τα πάντα και μου επέτρεψε επίσης να ταξιδέψω από πολύ μικρή ηλικία. Μέσα από τα ταξίδια έμαθα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με καταπληκτικούς οργανισμούς όπως η UNICEF, το Royal Foundation και το King’s Foundation, που μου έμαθαν πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε τα παιδιά, να τα βοηθάμε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να εμπνέουμε τη νέα γενιά. Είμαι επίσης υπερήφανος που συνεργάστηκα με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, που θυσιάζουν τόσα πολλά για όλους μας.

Το μόνο που ήθελα πάντα ήταν να κάνω την οικογένειά μου υπερήφανη. Τους γονείς και τους παππούδες μου, που ήταν πάντα εκεί για μένα και μου έδωσαν τις σωστές αξίες της σκληρής δουλειάς και του σεβασμού. Τη γυναίκα μου, την υπέροχη σύζυγό μου, που είναι στο πλευρό μου τα τελευταία 28 χρόνια, που υπήρξε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου και ο ώμος μου για να κλάψω στις δύσκολες στιγμές - χωρίς εκείνη δεν θα είχα τη ζωή που έχω σήμερα.

Στα υπέροχα παιδιά μου, για τα οποία είμαι τόσο υπερήφανος, ξέρω ότι αυτή είναι μια υπερήφανη και εμπνευσμένη μέρα και για εκείνα. Είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μας και η έμπνευσή μου κάθε μέρα. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Τέλος, Μαμά, Μπαμπά, Βικτόρια και παιδιά μου, μπορείτε να το πιστέψετε αυτό; Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ και σας ευχαριστώ».

