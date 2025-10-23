Η Βικτόρια Μπέκαμ δεν μίλησε ποτέ στον σύζυγό της για τη διατροφική διαταραχή: "Ήμουν φοβισμένη"

Η Βικτόρια Μπέκαμ σε μια ειλικρινή εξομολόγηση για τον πολυετή αγώνα της με τις διατροφικές διαταραχές.

Η Βικτόρια Μπέκαμ αποτελεί ένα από τα διασημότερα πρόσωπα του πλανήτη, ωστόσο δεν ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που δίνουν συχνά συνεντεύξεις, «εκθέτοντας» τον προσωπικό βίο τους. Η πρώην τραγουδίστρια και νυν σχεδιάστρια μόδας έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας, να θέσει και να τηρήσει αυστηρά όρια μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, Αυτός είναι και ο λόγος, που οι fans της περίμεναν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Η Βικτόρια Μπέκαμ, στο πιο προσωπικό εγχείρημά της μέχρι σήμερα - καταθέτει την ψυχή της, μιλώντας για γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής της. Μεταξυ αυτών, η διαρκής μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές. Η ίδια αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα βιώματά της, αποκαλύπτοντας ό,τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες ή καλύτερα όταν έμενε μόνη στο σπίτι της. Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ στο Netflix, η Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «Call her Daddy» και έδωσε απαντήσεις για το σοβαρό θέμα των διατροφικών διαταραχών.

Shutterstock

Η Βικτόρια Μπέκαμ δεν μιλούσε ποτέ και σε κανέναν για τις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπιζε

«Είπες στο ντοκιμαντέρ σου, πως όταν αντιμετωπίζεις διατροφικές διαταραχές, γίνεσαι πολύ καλός στο να ψεύδεσαι. Εμπιστεύτηκες κάποιον εκείνη την περίοδο της ζωής σου», ήταν το ερώτημα που έθεσε η Άλεξ Κούπερ στη Βικτόρια Μπέκαμ, με τη δεύτερη να απαντά: «Όχι, απολύτως κανέναν». Όταν ρωτήθηκε, πότε ένιωσε έτοιμη να ανοιχτεί στον σύζυγό της για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, η ίδια υποστήριξε πως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πάντα πίστευε ότι είναι πολύ πειθαρχημένη με το φαγητό. «Φοβόμουν πολύ να μιλήσω σε κάποιον. Ένιωθα πως δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν», παραδέχτηκε.

Συζητώντας για τις διατροφικές διαταραχές, η Βικτόρια Μπέκαμ ανέφερε με υπερηφάνεια πως κατάφερε να μετατρέψει την προβληματική σχέση που είχε με το φαγητό σε υγιή μόνη της, κάνοντας σωστές επιλογές για τον οργανισμό της. Ωστόσο, συμπλήρωσε, πως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν εκείνος που τη βοήθησε να αναθεωρήσει όσα θεωρούσε δεδομένα για τη γυμναστική, παρακινώντας τη να σταματήσει το αερόβιο και να ξεκινήσει βάρη. «Ο Ντέιβιντ ήταν εκείνος που άλλαξε τον τρόπο της προπόνησής μου. Πριν από αυτό, το μόνο που ήθελα να κάνω, είναι να καίω θερμίδες».

Σήμερα, έχοντας αφήσει πίσω της αυτές τις δύσκολες ημέρες, η Βικτόρια Μπέκαμ υποστηρίζει πως η σχέση της με το φαγητό έχει αποκατασταθεί. Η ίδια εξακολουθεί να έχει ένα υγιεινό πρότυπο διατροφής, ωστόσο έχει καταφέρει να βρει την πολυπόθητη ισορροπία μέσα και έξω της.

