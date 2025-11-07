Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν πόζαρε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ στην πρεμιέρα του “Stranger Things”, μετά τις καταγγελίες για bullying και παρενόχληση

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν βρέθηκε στο πλευρό του Ντέιβιντ Χάρμπορ στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του “Stranger Things”, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που κατέθεσε κατά του.

Το Χόλιγουντ δεν παύει να μας εκπλήσσει. Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορούσε τον Ντέιβιντ Χάρμπορ για παρενόχληση και εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 5ης σεζόν της σειράς «Stranger Things». Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τη νομική ομάδα του Netflix να ξεκινά ειδική εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση.

Το βράδυ της Πέμπτης - προς έκπληξη όλων - η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ εμφανίστηκαν μαζί στο red carpet και πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους. Όπως ήταν λογικό, αυτές οι εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους θαυμαστές της Μίλι Μπόμπι Μπράουν να αναρωτιούνται, αν αναγκάστηκε να ποζάρει μαζί του για επαγγελματικούς λόγους ή αν το έκανε με τη θέλησή της. Πάντως, κάπου μας μπέρδεψε.

Όπως διαβάζουμε στο People, οι δυο ηθοποιοί φαίνονταν χαρούμενοι κατά την άφιξή τους: μιλούσαν, γελούσαν και αγκαλιάστηκαν για να φωτογραφηθούν μαζί. Η επίσημη σελίδα του Netflix δημοσίευσε ένα βίντεο των δύο πρωταγωνιστών κατά την άφιξή τους στον χώρο της εκδήλωσης, σημειώνοντας: «Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν φτάνουν μαζί για μια τελευταία πρεμιέρα του Stranger Things». Να θυμίσουμε πως η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υποδύεται στη σειρά την Έλεν και ο Ντέιβιντ Χάρμπορ τον θετό πατέρα της.

Η καταγγελία της 21χρονης ηθοποιού κατά του συμπρωταγωνιστή της είδε το φως της δημοσιότητας την 1η Νοεμβρίου, όταν η Daily Mail δημοσίευσε κάποια αποσπάσματα. «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν», είχε δηλώσει μια πηγή. «Η έρευνα συνεχίστηκε για μήνες». Προς το παρόν, το Netflix δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την καταγγελία κατά του Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Η συνεργασία των δύο ηθοποιών ξεκίνησε την πρώτη σεζόν του «Stranger Things», το 2015, όταν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ήταν μόλις 11 ετών, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, 10 χρόνια μετά. Η 5η σεζόν της δημοφιλούς σειράς είναι και το μεγάλο φινάλε της.