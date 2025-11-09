Κρίστα Άλλεν: Από τη θρυλική Εμμανουέλα των '90s στην "Τόλμη και Γοητεία" - Ετοιμάζεται να γράψει την αυτοβιογραφία της

Εντυπωσιακή και σήμερα η 54χρονη πλέον Κρίστα Άλλεν (Krista Allen), η θρυλική Εμμανουέλα των '90s που για δύο χρόνια έπαιξε και στην Τόλμη και Γοητεία.

Έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από το 1994 όταν η Κρίστα Άλλεν (Krista Allen) συστήθηκε στο κοινό ως Εμμανουέλα μέσα από την ομώνυμη σειρά ερωτικών τηλεταινιών, η οποία βασιζόταν στην πασίγνωστη ηρωίδα που πρώτη είχε υποδυθεί στα '70s η Σίλβια Κρίστελ.

Το 1994 η Κρίστα Άλλεν, η οποία σε μια χρονιά πρωταγωνίστησε σε επτά ταινίες της Εμμανουέλας, ήταν μόλις 23 ετών και σήμερα παραμένοντας εξίσου γοητευτική, είναι από τις περιπτώσεις των σταρ που αποδεικνύουν ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και ο χρόνος και αυτός φαν τους.

Μέσα από την πορεία της δε όλα αυτά τα χρόνια, η Κρίστα Άλλεν μπόρεσε να ξεφύγει από την εικόνα της Εμμανουέλας και μάλιστα, το 2023, να κερδίσει μια υποψηφιότητα στα βραβεία Έμμυ (Emmy) για τη συμμετοχή της στη θρυλική σαπουνόπερα «Τόλμη και Γοητεία» όπου υποδυόταν για δύο χρόνια την Τέιλορ Χέιζ, αντικαθιστώντας τη Χάντερ Τάιλο που είχε ταυτιστεί με τον συγκεκριμένο ρόλο για τρεις δεκαετίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr