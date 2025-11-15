Μπήκε στο Γκίνες, φτάνοντας 1 εκατ. followers στο IG μέσα σε 5 ώρες - Η ηθοποιός που έσπασε όλα τα ρεκόρ

Ήταν το 2019, όταν εισήλθε στην κοινότητα του Instagram και, οριακά, το "έριξε".

Αν ανήκεις στους εκατομμύρια χρήστες του Instagram, τότε γνωρίζεις καλά την επιδραστικότητα του. Από ένα απλό μέσο κοινωνικής δικτύωσης για δημοσίευση φωτογραφιών έχει εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα ενημέρωσης, δουλειάς, ψυχαγωγίας και, δυστυχώς, πολλές φορές τοξικότητας. Παρά το ρεύμα της εποχής, αρκετοί είναι οι celebrities, που για χρόνια απέφευγαν να γίνουν κομμάτι αυτής της κοινότητας, κρατώντας κλειστές τις πόρτες της ιδιωτικότητάς τους.

Θα σε γυρίσω έξι χρόνια πίσω, το 2019, όταν η Τζένιφερ Άνιστον αποφασίζει να γίνει μέλος του Instagram. Μέχρι τότε, αδιαφορούσε για όσα συνέβαιναν μέσα σε αυτόν τον μικρόκοσμο. Λίγο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της περιόδου και λίγο τα σχέδια για νέα εγχειρήματα, η ηθοποιός είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όσο για την υποδοχή του κόσμου, ήταν κάτι παραπάνω από θερμή. Για την ακρίβεια, ήταν απρόσμενη και σαρωτική.

«Και τώρα, είμαστε και φίλοι του Instagram. Γεια στο Instagram», έγραψε στη λεζάντα της ομαδικής φωτογραφίας που δημοσίευσε με τους φίλους και συμπρωταγωνιστές της στην πολυαγαπημένη και διαχρονική σειρά «Friends». Και όπως σωστά μάντεψες, το Instagram οριακά δεν έπεσε. Μέσα σε μόλις πέντε ώρες και 16 λεπτά κατάφερε να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο followers, ξεπερνώντας κάθε άλλο ρεκόρ.

Τα follow έπεφταν σαν βροχή, στέλνοντας τον λογαριασμό της στο Γκίνες ως το account που έφτασε γρηγορότερα τους ένα εκατομμύριο ακολούθους. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το πετύχει αυτό; Δεν είμαι σίγουρη για την απάντηση. Η Τζένιφερ Άνιστον έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό του κόσμου, που την ακολουθεί πιστά στη διαδρομή της από την αρχή μέχρι σήμερα. Και η στήριξή του στο πρόσωπό της είναι αδιαμφισβήτητη.

Μπορεί να «μεγάλωσε επαγγελματικά» στον κόσμο του Χόλιγουντ, να έζησε μεγάλες επιτυχίες και να έγινε το αγαπημένο κορίτσι των 90’s μέσα τον ρόλο της Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια», όμως δεν έχασε ποτέ τον εαυτό της. Ακόμα και τη χρονική περίοδο, που όλος ο πλανήτης μιλούσε για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ και τη σχέση του με την Αντζελίνα Τζολί, εκείνη στάθηκε στο ύψος της.

Η Τζένιφερ Άνιστον είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά της βιομηχανίας της υποκριτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που δεν σταματούν να επιβεβαιώνουν συνεχώς οι θαυμαστές της. Και έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη.