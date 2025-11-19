Ντρου Μπάριμορ: Μιλά για τον ακραίο φόβο που νιώθει για τον θάνατο - “Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να τον περιμένω με ανυπομονησία”

Η ηθοποιός αποκαλύπτει πώς προσπαθεί να μεταμορφώσει την εικόνα του θανάτου από σκοτεινή απειλή σε μια πιο φωτεινή, αποδεκτή πραγματικότητα.

Η Ντρου Μπάριμορ άνοιξε μια δύσκολη συζήτηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «The Drew Barrymore Show» σχετικά με τον θάνατο και τον βαθύ φόβο που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια. Καλεσμένος της ήταν ο τηλεοπτικός παραγωγός και δημιουργός της σειράς «Famous Last Words» στο Netflix, Μπραντ Φάλτσακ, ο οποίος μετέφερε μια εντελώς διαφορετική οπτική του «αναπόφευκτου».

Η ηθοποιός περιέγραψε τον θάνατο ως μια σκοτεινή, απροσδιόριστη άβυσσο που της προκαλεί τεράστια αγωνία. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, προσπαθεί να μεταμορφώσει αυτή την εικόνα σε κάτι πιο γαλήνιο, πιο φωτεινό. «Ο θάνατός μου είναι ένα αχανές, σκοτεινό κενό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανυπομονώ γι’ αυτό. Γιατί τον φαντάζομαι σαν ένα μαύρο, άδειο δωμάτιο; Δεν είμαι άνθρωπος του σκοταδιού. Τι θα συνέβαινε αν τον έβλεπα σαν έναν τόπο γεμάτο φως, ομορφιά και απεραντοσύνη;», σχολίασε.

Η Ντρου Μπάριμορ σε μια εξομολόγηση για τον ακραίο φόβο που νιώθει για τον θάνατο

Ο Μπραντ Φάλτσακ εξήγησε πως ένας βασικός τρόπος να χειριστεί κανείς τον φόβο του θανάτου είναι να μην τον «προσωποποιεί». Όπως είπε, ο θάνατος είναι κοινός για όλους και όσοι στεναχωρηθούν όταν φύγουμε, κάποτε κι εκείνοι θα φύγουν. «Έτσι λειτουργεί η ζωή. Έτσι συμβαίνει για όλους όσοι έχουν ζήσει», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι αντί να φοβόμαστε, είναι σημαντικό να ζούμε με τρόπο που θα μας κάνει υπερήφανους στο τέλος.

Βέβαια, ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο παρόν, τις στιγμές που ζούμε και πολλές φορές αφήνουμε να περνούν, δίχως να τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία. «Το μόνο που έχουμε είναι αυτή η στιγμή: για να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε, να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας. Η διαδικασία της ζωής είναι όλη η ουσία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ενθάρρυνε την Ντρου Μπάριμορ να συμφιλιωθεί με τον θάνατο αντί να τον αντιμετωπίζει ως απειλή, λέγοντάς της. «Όταν έχεις επίγνωση της ύπαρξής του, γίνεται πιο εύκολο να είσαι πραγματικά παρούσα. Είναι σαν να λες “ξέρω ότι κάποτε θα έρθεις. Μέχρι τότε, θέλω να είμαι εδώ, ολοκληρωτικά”».

Τα λόγια του συγκλόνισαν την ηθοποιό, η οποία αποκρίθηκε: «Αυτό που είπες τώρα θα αλλάξει για πάντα τη ζωή μου. Το βάζω στο “δίχτυ” με όσα συλλέγω για να κάνω ειρήνη με τον θάνατο: να είμαι φίλη του. Δεν το είχα ξανακούσει. Είναι ιδιοφυές». Η συζήτηση ολοκληρώθηκε αφήνοντας την ηθοποιό πιο γειωμένη, πιο συνδεδεμένη με την ανθρώπινη εμπειρία - και ίσως για πρώτη φορά λίγο πιο κοντά στη συμφιλίωση με τον μεγαλύτερο φόβο της.