Λαμπερή έναρξη για τα γενέθλια της Χέιλι Μπίμπερ με πολυτελές πάρτι στην Καλιφόρνια

Η Χέιλι Μπίμπερ ξεκίνησε τους εορτασμούς για τα 29α γενέθλιά της με ένα πολυτελές πάρτι στο Palm Springs, γεμάτο glam, κοκτέιλ και εκπλήξεις.

Η Χέιλι Μπίμπερ θα σβήσει τα 29α κεράκια της σήμερα, οι εορτασμοί όμως ξεκίνησαν ήδη από την Πέμπτη με μια λαμπερή και άκρως εντυπωσιακή γιορτή, όπου φίλοι και influencers συγκεντρώθηκαν για ένα πολυτελές δείπνο, δημιουργικά κοκτέιλ και μια θεματική αισθητική που συνδύαζε την κομψότητα με το προσωπικό ύφος της επιχειρηματίας της ομορφιάς.

Η ιδρύτρια της Rhode εμφανίστηκε χαμογελαστή και στιλάτη σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα. Η Χάιλι επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο δερμάτινο πουκάμισο με μακριά μανίκια και κρόσια δεμένο στο πίσω μέρος, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και εντυπωσιακά μεγάλα διαμαντένια σκουλαρίκια. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ένα κομψό updo στα μαλλιά της και ουδέτερα νύχια, που ταίριαζαν στην αισθητική της βραδιάς.

Το επίκεντρο της γιορτής ήταν μια επιβλητική ροζ τούρτα πέντε επιπέδων, διακοσμημένη με περίτεχνα σχέδια από γλάσο και φιόγκους, πιθανότατα εμπνευσμένο από το περιορισμένης έκδοσης χρώμα «Ribbon» της σειράς πεπτιδικών liptint της Rhode, σύμφωνα με το Page Six. Οι καλεσμένοι τραγούδησαν το «Happy Birthday», ενώ η Χέιλι έσβησε τα κεράκια και έκανε την ευχή της.

Ο χώρος διακοσμήθηκε με κομψές λεπτομέρειες: καφέ κωνικά κεριά σε ασημένια κηροπήγια, βάζα με κρίνα και κουτιά σπίρτων Rhode στόλισαν τα τραπέζια, ενώ το μενού και τα ποτά αντανακλούσαν την αισθητική της διοργανώτριας. Dirty martinis και πολύχρωμα κοκτέιλ με παγάκια χαραγμένα με το όνομα της μάρκας Rhode κυκλοφόρησαν ανάμεσα στους καλεσμένους, με ένα από τα ποτά να σερβίρεται ακόμα και με ένα βρώσιμο τοστ με βούτυρο — μια παιχνιδιάρικη αναφορά στην απόχρωση χειλιών «toast» της σειράς της.

Ένα από τα highlights της βραδιάς ήταν ο σταθμός κεντήματος, όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να αποκτήσουν προσωποποιημένες τσάντες Rhode με το όνομά τους ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία, προσθέτοντας μια χειροποίητη και αποκλειστική πινελιά στο event.

Τα προϊόντα Rhode Skin, φυσικά, είχαν την τιμητική τους: παρουσιάστηκαν μέσα σε μια εντυπωσιακή παγοθήκη, με τη λεζάντα «lippies on ice» να κατακλύζει τα social media.

Παρότι στην εκδήλωση βρέθηκαν πολλοί influencers, παραμένει άγνωστο αν ο σύζυγός της, Τζάστιν Μπίμπερ, ήταν παρών. Τα γενέθλια της Χέιλι είναι σήμερα, γεγονός που αφήνει περιθώριο για ακόμη μια γιορτή με την οικογένεια και τους στενούς φίλους της.