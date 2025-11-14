Χέιλι Μπίμπερ: Με διάφανο vintage Gucci φόρεμα του Tom Ford στο πάρτι του GQ Men of the Year – Με thong γεμάτο διαμάντια και όλη την πλάτη έξω

Στο πάρτι του GQ Men of the Year 2025, η Χέιλι Μπίμπερ εντυπωσίασε για ακόμη μια φορά με την εμφάνισή της.

Το φετινό event είχε θέμα «90s Hollywood Red Carpet», αποτελώντας μια ωδή στη χρυσή εποχή των iconic red carpet εμφανίσεων. Οι καλεσμένοι επέλεξαν διάφανα υφάσματα, slinky φορέματα, μεταλλικές λάμψεις και γραμμές που αγκάλιαζαν το σώμα, με την επιλογή της Χέιλι Μπίμπερ να ξεχωρίζει.

Με άφθονα ’90s vibes αλλά και μια δόση σύγχρονης φινέτσας, απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά fashion icons της γενιάς της.

Χέιλι Μπίμπερ: Με διάφανο vintage Gucci φόρεμα του Tom Ford στο πάρτι του GQ Men of the Year

Πιο συγκεκριμένα, για την εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί επέλεξε ένα see – through μαύρο φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες και halter λαιμόκοψη, ένα φόρεμα που φέρει τη σφραγίδα της vintage Gucci αισθητικής με το vintage Gucci thong από την εποχή Tom Ford,να προσθέτει μια έξτρα παιχνιδιάρικη αλλά απόλυτα εμβληματική πινελιά στο ήδη τολμηρό της σύνολο.

Getty Images

Με ολόκληρη την πλάτη του φορέματος να είναι ακάλυπτη και τις λαμπερές λεπτομέρειες του thong, η εμφάνισή της συνδύασε τη θηλυκότητα με την ακαταμάχητη στιλιστική αυτοπεποίθηση της δεκαετίας του ’90. Η επιλογή της δεν ήταν απλώς μια αναδρομή σε ένα iconic fashion moment αλλά μια υπενθύμιση ότι το vintage μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή όταν φορεθεί με φρέσκια ματιά.