30 χρόνια μετά το "Beverly Hills, 90210" - Η επανένωση του Μπράιαν Όστιν Γκριν και της Τίφανι Θίσεν

Οι πρώην σύντροφοι του «Beverly Hills, 90210», Μπράιαν Όστιν Γκριν και Τίφανι Θίσεν, ξανασμίγουν τρεις δεκαετίες μετά, με νέα ματιά στη σχέση τους.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Beverly Hills, 90210», Μπράιαν Όστιν Γκριν και Τίφανι Θίσεν, επανενώθηκαν μετά από 30 χρόνια από τον χωρισμό τους και πόζαραν φιλικά σε εκδήλωση του Sandals Resorts στο Λος Άντζελες﻿.

Ο Μπράιαν, 52 ετών σήμερα, και η Τίφανι, 51 ετών, ήταν ζευγάρι από το 1992 έως το 1995. Ο Μπράιαν αποκάλυψε πως η σχέση τους ήταν τότε τοξική κυρίως λόγω του έντονου ζήλου του. Είχε μεγάλη δυσκολία να αποδεχτεί τις ερωτικές σκηνές που έκανε η Τίφανι με άλλους ηθοποιούς της σειράς, τους οποίους ένιωθε σαν οικογένεια.

«Ήμουν απίστευτα ζηλιάρης κάθε φορά που έπρεπε να συνεργαστεί με κάποιον άλλο, παρόλο που κάναμε την εκπομπή ήδη τέσσερα χρόνια».

«Συνήθιζα να παίρνω την Τίφανι μαζί μου σε εκδηλώσεις και ξαφνικά άρχισε να κάνει σεξουαλικές σκηνές και άλλα τέτοια με ανθρώπους που ήταν σαν οικογένεια και αδέλφια μου. Ήταν παράξενο.»﻿ δηλώνει.

Κοιτώντας την ιστορία τους με την ωριμότητα που δίνει ο χρόνος, ο Μπράιαν παραδέχεται πως χειρίστηκε τα όσα συνέβησαν λάθος και κατανοεί τα δύσκολα που πέρασε η Τίφανι δίπλα του. «Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ήταν για εκείνη να είναι μαζί μου για τρία χρόνια»﻿.

Παρά τις δυσκολίες, και οι δύο κατόρθωσαν να προχωρήσουν στη ζωή τους και να φτιάξουν οικογένειες. Η Τίφανι παντρεύτηκε τον ηθοποιό Μπράντι Σμιθ το 2005 και έχουν δύο παιδιά, την Χάρπερ και τον Χολτ, ενώ ο Μπράιαν απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Βανέσα Μαρσίν τον γιο του, Κάσιους το 2002, και αργότερα παντρεύτηκε τη Μέγκαν Φοξ με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Το 2022 καλωσόρισε το πέμπτο παιδί του με την αρραβωνιαστικιά του Σάρνα Μπέργκες.

