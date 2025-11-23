Η Πολίνα Πορίζκοβα με εσώρουχα και χωρίς φίλτρα, μας λέει να αγαπήσουμε «την ατελή πλευρά» μας

«Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς»

Όσες λέξεις κι αν βρούμε, πάντα δεν θα είναι αρκετές για να αντικατοπτρίσουν την εξωτερική – αλλά κυρίως εσωτερική ομορφιά της Πολίνα Πορίτζκοβα. Μια γυναίκα που από τα 15 της μπήκε στον χώρο του modeling, αλλα κατάφερε να μείνει αλώβητη από τη διαρκή εμμονή της κουλτούρας μας με τη νεότητα και την τελειότητα, σίγουρα έχει να μας μάθει πολλά. Κυρίως, να αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι.

Ποζάροντας με εσώρουχα και χωρίς φίλτρα, η Πολίνα Πορίτζκοβα μοιράστηκε ένα empowering βίντεο πριν λίγες ώρες στο IG. H ίδια, κατέγραψε το συγκεκριμένο βίντεο την ώρα που ντυνόταν και μίλησε ανοιχτά για τις ατέλειές της, στέλνοντας ένα σημαντικό μήνυμα για την αποδοχή του εαυτού. Στην αρχή, εμφανίζεται με τα εσώρουχά της και σιγά-σιγά ντύνεται, κάνοντας παράλληλα ένα storytelling στο βίντεο. Φοράει το τζιν της και ένα απλό μπλουζάκι, την ώρα που την ακούμε να λέει: «Το μόνο μου μακιγιάζ θα είναι μια πρέζα χρώμα» και τσιμπάει τα μάγουλά της. Παράλληλα, στη λεζάντα της ανάρτησής της τονίζει:

«Αν είστε σαν εμένα, θα επικεντρωθείτε κι εσείς στο σχήμα του σώματός μου – και, ελπίζω – θα σκεφτείτε με ανακούφιση: ''Α, δεν είναι κι αυτή τέλεια''. Και τότε μπορείτε να δώσετε λίγη άδεια στον εαυτό σας, να αγκαλιάσετε την ατελή σας πλευρά και να της δώσετε λίγη αγάπη. Γιατί οι ατέλειές μας είναι αυτές που μας κάνουν τέλειους και αυθεντικούς».

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω για να φαίνομαι λίγο νεότερη. Και τότε συνεχίζω να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος με την εμφάνισή μου, εκτός από το ότι η κοινωνία μου λέει ότι πρέπει να φαίνομαι νεότερη», είχε δηλώσει πριν καιρό σε συνέντευξή της. Οι απόψεις της Πολίνα Πορίτζκοβα για τη γήρανση διαμορφώθηκαν νωρίς, όταν ζούσε και εργαζόταν στο Παρίσι. «Υπήρχαν αυτές οι γυναίκες στα 40 τους, όπως η Τζέιν Μπίρκιν και η Σαρλότ Ράμπλινγκ, στα εξώφυλλα των Elle ή Vogue, που φορούσαν τζιν και ένα απλό μπλουζάκι, κάπνιζαν τσιγάρο και, ξέρεις, φαίνονταν λίγο γερασμένες, αλλά πολύ σίγουρες για τον εαυτό τους. Και σκέφτηκα: "Α, εδώ είναι που κατευθύνομαι". Φαινόταν σαν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία, σαν θα ανέβαινα επίπεδο σε αυτοπεποίθηση. Γιατί στα 17 δεν ήμουν κουλ, ήμουν βαθιά ανασφαλής».

