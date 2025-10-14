Πολίνα Πορίτζκοβα: «Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος με την εμφάνισή μου, εκτός από το ότι η κοινωνία μου λέει ότι πρέπει να φαίνομαι νεότερη»

«Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες γυναίκες θεωρούνται σέξι. Όχι στην Αμερική. Εκεί είτε προσπαθούν σκληρά να μην φαίνεται η ηλικία τους, είτε εξαφανίζονται. Στην Αμερική γίνεσαι αόρατη»

Ήταν μόλις 15 ετών όταν μετακόμισε στο Παρίσι για να ξεκινήσει την καριέρα της ως μοντέλο. Ξεκίνησε σε μια εποχή που το να αποκρούει κανείς σεξουαλικές προτάσεις από μεγαλύτερους σε ηλικία φωτογράφους, θεωρούνταν μέρος της δουλειάς. Αν τη ρωτήσεις σήμερα, δεν θα ήθελε να γίνει ξανά νέα, γιατί πιστεύει ότι το να γερνάς είναι προνόμιο. Τον Απρίλιο, η Πολίνα Πορίτζκοβα έγινε 60 ετών και το μυστικό της για να δείχνει «όμορφη», είναι το σεξ, το νερό και η γυμναστική.

Νωρίτερα φέτος υπέγραψε ως παγκόσμια πρέσβειρα της εταιρείας Estée Lauder και ανέλαβε έναν ρόλο που, όπως η ίδια λέει, αισθάνεται σαν «δώρο», κάτι που δεν ήξερε ότι ήθελε, ούτε περίμενε να της προσφερθεί δύο φορές. Πρώτη φορά πόζαρε για την εταιρεία το 1988, σε μια συνεργασία που διήρκεσε επτά χρόνια, καθιστώντας την Πολίνα Πορίτζκοβα ένα οικείο όνομα.

Η ίδια ήταν πάντα ειλικρινής για τον διαρκή αγώνα της με το άγχος όσο και για τις παγίδες της γήρανσης σε μια κουλτούρα που είναι εμμονική με τη νεότητα. «Για μένα, είναι μια πολύ λεπτή γραμμή, η ισορροπία είναι δύσκολη», παραδέχεται τώρα σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Telegraph, προσθέτοντας: «Δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου, κάτι που νομίζω ότι είναι αρκετά προφανές. Και δεν είναι ότι δεν με δελεάζει. Με δελεάζει καθημερινά».

«Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω για να φαίνομαι λίγο νεότερη. Και τότε συνεχίζω να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος με την εμφάνισή μου, εκτός από το ότι η κοινωνία μου λέει ότι πρέπει να φαίνομαι νεότερη».

Οι απόψεις της Πολίνα Πορίτζκοβα για τη γήρανση διαμορφώθηκαν νωρίς, όταν ζούσε και εργαζόταν στο Παρίσι. «Υπήρχαν αυτές οι γυναίκες στα 40 τους, όπως η Τζέιν Μπίρκιν και η Σαρλότ Ράμπλινγκ, στα εξώφυλλα των Elle ή Vogue, που φορούσαν τζιν και ένα απλό μπλουζάκι, κάπνιζαν τσιγάρο και, ξέρεις, φαίνονταν λίγο γερασμένες, αλλά πολύ σίγουρες για τον εαυτό τους. Και σκέφτηκα: "Α, εδώ είναι που κατευθύνομαι". Φαινόταν σαν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία, σαν θα ανέβαινα επίπεδο σε αυτοπεποίθηση. Γιατί στα 17 δεν ήμουν κουλ, ήμουν βαθιά ανασφαλής».

Αλλά αυτό το συναίσθημα σταματάει σε εκείνη τη χώρα, όπως λέει. «Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες γυναίκες θεωρούνται σέξι. Όχι στην Αμερική. Εκεί είτε προσπαθούν σκληρά να μην φαίνεται η ηλικία τους, είτε εξαφανίζονται. Στην Αμερική γίνεσαι αόρατη», επιβεβαιώνει, έχοντας ζήσει στις ΗΠΑ για 43 χρόνια. Για εκείνη, η αισθητική χειρουργική είναι εκτός συζήτησης, αν και η ίδια είναι υπέρ της αυτοβελτίωσης. «Πιστεύω πολύ στην άσκηση και, ξέρεις, στην υγιεινή ζωή με μέτρο».



