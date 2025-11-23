Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του Τζον Κένεντι, διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου

Οι γιατροί της δίνουν ένα χρόνο ζωής

Η εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με μια επιθετική μορφή καρκίνου. Η 35χρονη μοιράστηκε τα νέα σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker το Σάββατο - στην 62η επέτειο της δολοφονίας του παππού της, αποκαλύπτοντας ότι της έχουν δώσει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής.

Όπως τόνισε στο δοκίμιό της στο περιοδικό The New Yorker, με τίτλο «Μια μάχη με το αίμα μου», η ίδια πέρυσι διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και μια σπάνια μετάλλαξη γνωστή ως Inversion 3, γενετική ανωμαλία που βρίσκεται σε λιγότερο από 2% των περιπτώσεων ΟΜΛ. Οι γιατροί διέγνωσαν τον καρκίνο λίγο αφότου η Τατιάνα Σλόσμπεργκ γέννησε την κόρη της τον Μάιο του 2024.

«Δεν μπορούσα — δεν μπορούσα — να πιστέψω ότι μιλούσαν για μένα», γράφει για τη διάγνωσή της. «Είχα κολυμπήσει ένα μίλι στην πισίνα την προηγούμενη μέρα, εννέα μηνών έγκυος. Δεν ήμουν άρρωστη. Δεν ένιωθα άρρωστη. Ήμουν στην πραγματικότητα ένας από τους πιο υγιείς ανθρώπους που γνωρίζω». Στο δοκίμιο, η Σλόσμπεργκ μιλάει το οδυνηρό ιατρικό της ταξίδι των τελευταίων 18 μηνών, την περιβάλλουσα υποστήριξη των γονέων και των αδελφών της, οι οποίοι, όπως έγραψε, «μεγάλωσαν τα παιδιά μου και κάθονταν στα διάφορα δωμάτια του νοσοκομείου μου σχεδόν κάθε μέρα» και την αναζήτηση του ογκολόγου της για να βρει μια θεραπεία που θα της έσωζε τη ζωή.

Παρά τη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της μεταμόσχευσης μυελού των οστών και της χημειοθεραπείας, λέει ότι οι γιατροί της έχουν τονίσει ότι το αποτέλεσμα δεν φαίνεται καλό. «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κλινικής δοκιμής, ο γιατρός μου μού είπε ότι θα μπορούσε να με κρατήσει ζωντανή για ένα χρόνο, ίσως», γράφει. «Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι τα παιδιά μου, των οποίων τα πρόσωπα ζουν μόνιμα στα μάτια μου, δεν θα με θυμόντουσαν».

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, της οποίας ο θείος, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ, πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα σε ηλικία 38 ετών και της οποίας η γιαγιά Ζακλίν πέθανε από καρκίνο όταν η Σλόσμπεργκ ήταν νήπιο, περιγράφει επίσης τον πόνο που φοβάται ότι θα προκαλέσει ο θάνατός της στη μητέρα της, η οποία προηγουμένως διετέλεσε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. «Σε όλη μου τη ζωή, προσπαθούσα να είμαι καλή, να είμαι καλή μαθήτρια και καλή αδερφή και καλή κόρη, και να προστατεύω τη μητέρα μου και να μην την κάνω ποτέ να αναστατωθεί ή να θυμώσει», γράφει. «Τώρα έχω προσθέσει μια νέα τραγωδία στη ζωή της, στη ζωή της οικογένειάς μας, και δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω για να την σταματήσω».

