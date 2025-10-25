Ο Τζον Φ. Κένεντι πέρασε ένα βράδυ στη φυλακή και διάσημη ηθοποιός τον απέρριψε - Το βιβλίο που ρίχνει φως στα χρόνια πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ

Πώς κάποια γεγονότα καθόρισαν τη ζωή του και μετέπειτα τη θητεία του ως ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ

Ένα νέο βιβλίο που φέρει τον τίτλο Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership, ρίχνει περισσότερο ακόμα φως στη ζωή του Τζον Φ. Κένεντι, που πέντε δεκαετίες μετά τον θάνατό του, εξακολουθεί να γοητεύει τον κόσμο. Γραμμένο από τον Σκοτ Μπάντλερ, το εν λόγω βιβλίο αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα χρόνια πριν γίνει 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και την αδυναμία του να διατηρήσει το βάρος του, καθώς και την πολύπλοκη σχέση με τον αδερφό του, Τζόζεφ Τζούνιορ.

Όταν ο Τζον Φ. Κένεντι πέρασε ένα βράδυ στη φυλακή

Ήταν Ιούλιος του 1935, όταν σύμφωνα με τον Σκοτ Μπάντλερ ο Τζακ (Τζον Φ. Κένεντι) και ο αδελφός του Τζόζεφ Τζούνιορ διοργάνωσαν ένα ξέφρενο πάρτι μετά την Edgartown Regatta, το οποίο ξέφυγε όμως από κάθε έλεγχο - απρόσκλητοι επισκέπτες έκαναν την εμφάνισή τους και έπιπλα ξενοδοχείου καταστράφηκαν. Όταν έφτασε η αστυνομία, συνέλαβε τους δύο αδελφούς για δημόσια διατάραξη και βανδαλισμό.

Το βιβλίο περιγράφει την έκπληξη του Τζακ όταν του πέρασαν χειροπέδες, περνώντας τη νύχτα σε ένα κελί με έναν νεκρό αρουραίο. «Ο πατέρας τους θα μπορούσε να τους βγάλει έξω με ένα μόνο τηλεφώνημα. Προτίμησε όμως να τους δώσει ένα μάθημα. Ήταν μια καθοριστική στιγμή. Ο Τζακ συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε πια να βασίζεται στην κρίση του μεγαλύτερου αδελφού του και έπρεπε να εμπιστεύεται τα δικά του ένστικτα, ένα κρίσιμο βήμα για να γίνει ο ίδιος άντρας».

Ο Τζον Φ. Κένεντι ήταν τόσο αδύνατος που η αδερφή του φοβόταν πως είχε φτάσει 57 κιλά

Όπως συνεχίζει το βιβλίο και μεταδίδει το People, ο νεαρός Τζακ έδινε μάχη με χρόνιες παθήσεις. Ζύγιζε μόλις 67 κιλά ως πρωτοετής φοιτητής στο κολέγιο και είχε 1,83 μ. ύψος. Στο Choate ήταν γνωστός για την αδύναμη κράση του, κερδίζοντας το σχολικό ρεκόρ για τον περισσότερο χρόνο που πέρασε στο ιατρείο. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε στο Χάρβαρντ. Ο Τζον Φ. Κένεντι ήταν τόσο αδύνατος που όταν οι δημοσιογράφοι ήθελαν να τον φωτογραφίσουν για την ομάδα κολύμβησης, αρνήθηκε, σηκώνοντας το πουκάμισό του για να δείξει τα «πλευρά του που προεξείχαν».

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Ειρηνικό, έχασε άλλα 11 κιλά. «Όταν επέστρεψε, η αδελφή του, Κικ Κένεντι, σοκαρίστηκε τόσο από την εμφάνισή του που πίστεψε πως ζύγιζε μόλις 57 κιλά. Αυτές οι περιόδους ασθένειας τον έκαναν να περνά πολλές ώρες απομόνωσης, αλλά παράλληλα δυνάμωσαν την αποφασιστικότητά του και του χάρισαν μια βαθιά ενσυναίσθηση για τον ανθρώπινο πόνο».

Η διάσημη ηθοποιός που τον απέρριψε

Πρόκειται για την Ολίβια ντε Χάβιλαντ, η οποία δεν φάνηκε να γοητεύεται από τον Τζον Φ. Κένεντι. Πριν γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, φυσικά. «Το 1945, σε ένα πάρτι, μαγεύτηκε αμέσως από την Ολίβια ντε Χάβιλαντ και τη ρώτησε αν θα ήθελε να δειπνήσουν μαζί. Εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, λέγοντας πως είχε ήδη σχέδια. Ο Τζακ έμεινε έκπληκτος όταν αργότερα την είδε να δειπνεί με τον μεσήλικα συγγραφέα Λούντβιχ Μπέμελμανς. Ήταν ένα πρόωρο μάθημα: η γοητεία δεν είναι πάντα αρκετή και η πραγματική δύναμη, είτε στον κινηματογράφο είτε στην πολιτική, είναι το αληθινό νόμισμα».

Ο Τζον Φ. Κένεντι δεν ήταν γεννημένος πολιτικός. Όπως γράφει ο Μπάτλερ: «Δεν ήταν ο τυπικός πολιτικός της Βοστόνης, αυτός που χτυπάει πλάτες και φιλάει μωρά». Οι πρώτοι του λόγοι γίνονταν με υψηλό τόνο και μονότονη φωνή, ενώ ένας ψηφοφόρος σχολίασε πως «έμοιαζε με παιδί ντυμένο με τα ρούχα του πατέρα του».

Κάποτε, όταν μια γυναίκα τού έτεινε το μωρό της για να το φιλήσει, εκείνος το κράτησε μακριά, επιβεβαιώνοντας πως δεν ήταν “τύπος για φιλήματα”. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, αυτή η αμηχανία αποδείχθηκε ευλογία: «Τον ανάγκασε να χτίσει μια πολιτική ταυτότητα βασισμένη στην ουσία, στη νοημοσύνη και στο ηρωικό του παρελθόν στον πόλεμο και αυτό τελικά τον έκανε πιο γοητευτικό υποψήφιο».