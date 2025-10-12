Όταν η Τζάκι Κένεντι ήπιε το κοκτέιλ που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για εκείνη - 58 χρόνια μετά, το ποτήρι βρίσκεται στη βιτρίνα του μπαρ

Το εν λόγω ποτήρι φέρει ακόμα τα σημάδια του κραγιόν της πάνω και φιγουράρει στο μπαρ του πιο διάσημου ξενοδοχείου της Πνομ Πεν

Τέσσερα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, η Τζάκι Κένεντι επισκέφτηκε την Καμπότζη. Μία επίσκεψη που θα άφηνε ιστορία. Φτάνοντας στην Πνομ Πεν, εν μέσω ενός πολέμου που θα καθόριζε μια ολόκληρη γενιά, το ξενοδοχείο Le Royal ήταν ο τελικός προορισμός της.

Ένα ξενοδοχείο που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1929, με ιδρυτή τον βασιλιά Σισοουάθ Μονιβόνγκ. Προκειμένου να τιμήσουν την παρουσία της Τζάκι Κένεντι, ο Ngiam Tong Boon, ο μπάρμαν του ξενοδοχείου, δημιούργησε ένα κοκτέιλ, αποκλειστικά για εκείνη, δίνοντας την ονομασία Femme Fatale. Ήταν ένας συνδυασμός κονιάκ, σαμπάνιας και crème de fraise, με ένα λουλούδι φρανζιπάνι. Ο ίδιος πιστώνεται και τη δημιουργία του κοκτέιλ Million Dollar (ένα μείγμα από τζιν, γλυκό και ξηρό βερμούτ, χυμό ανανά, ασπράδι αυγού και bitters).

Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το Femme Fatale εξακολουθεί να φιγουράρει στον κατάλογο, ως σήμα κατατεθέν του Elephant Bar. Αλλά, όπως γράφει το CNN, η ιστορία δεν σταματά εκεί.

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας, πολλά συλλεκτικά κομμάτια του ξενοδοχείου φυλάχτηκαν σε αποθήκες, παραμένοντας για χρόνια ανέγγιχτα. Όταν η ιδιοκτησία του Le Royal πέρασε την αλυσίδα Raffles, το 1996, ένας εργαζόμενος φέρεται να βρήκε το ποτήρι από το οποίο είχε πιει η Τζάκι Κένεντι το κοκτέιλ της. Μάλιστα, είχε κρατηθεί άπλυτο, με το κραγιόν από τα χείλη της να έχει παραμένει στο ποτήρι.

Αυτό το ποτήρι, μαζί και φωτογραφίες από το ταξίδι της Τζάκι Κένεντι στην Καμπότζη, φυλάσσεται σε μια βιτρίνα έξω από το Elephant Bar του ξενοδοχείου. Επιπλέον, διαθέτει τη Σουίτα Κένεντι, όπου ένα πορτρέτο της πρώην Πρώτης Κυρίας κρέμεται στον τοίχο, καθώς και ένα τεύχος του περιοδικού Life, αφιερωμένο στο ταξίδι της βρίσκεται τοποθετημένο σ’ ένα τραπεζάκι στον διάδρομο και ανοιγμένο στη σχετική σελίδα.

Ένα ξενοδοχείο που αλλάζει, σε μια χώρα που αλλάζει

Χτισμένο κοντά στις όχθες της λίμνης Τονλε Σαπ και μόλις δύο μίλια από το Βασιλικό Παλάτι, το Le Royal έχει ζήσει πολλές ζωές. Επέζησε από τη σκοτεινότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της Καμπότζης και χρόνια αργότερα μετονομάστηκε σε Solidarity Hotel φιλοξενώντας διεθνείς δημοσιογράφους και ανθρωπιστικές οργανώσεις που κατέφθαναν στη χώρα. Η Ελίζαμπεθ Μπέκερ της Washington Post, μία από τους ελάχιστους Δυτικούς που συνάντησαν τον δικτάτορα Πολ Ποτ, είχε μείνει στο ξενοδοχείο αποκαλώντας το «ιστορικό θησαυρό».

Όταν η Raffles αγόρασε το ξενοδοχείο τη δεκαετία του ’90, επανέφερε την παλιά του αίγλη, δίνοντάς του το όνομα Raffles Hotel Le Royal.

Έκτοτε, παραμένει σημείο αναφοράς στο Πνομ Πεν. Από τους διασημότερους επισκέπτες του έχουν υπάρξει είναι η Αντζελίνα Τζολί, ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Σαρλ ντε Γκολ. Το 2012, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επισκέφθηκε την Καμπότζη, στον τελευταίο σταθμό μιας διπλωματικής περιοδείας στη Νοτιοανατολική Ασία, και φωτογραφήθηκε καθισμένος σε έναν καναπέ του Raffles, μιλώντας στο τηλέφωνο.