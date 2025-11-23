Η Τζίτζι Χαντίντ έδωσε την πιο όμορφη απάντηση σε κοριτσάκι που τη ρώτησε «πώς έγινε τόσο όμορφη»

Όπως καταλαβαίνεις, όλοι στο Instagram επαίνεσαν την Τζίτζι Χαντίντ για την εγκάρδια απάντησή της

Από την πασαρέλα μέχρι την τάξη σχολείου, η Τζίτζι Χαντίντ διδάσκει τα κορίτσια να νιώθουν όμορφα, να είναι ο εαυτός τους. Και μας το απέδειξε ξανά, μέσα από την τρυφερή αλληλεπίδραση της με μια ομάδα παιδιών νηπιαγωγείου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Η Τζίτζι Χαντίντ, εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς Celebrity Substitute, στο οποίο βοήθησε μια ομάδα παιδιών να προετοιμαστούν για την ημέρα φωτογράφισης για την τάξη τους. Πριν δώσει στα παιδιά ένα «μάθημα» κάνοντας πόζες, η Τζίτζι απάντησε σε μερικές ερωτήσεις των παιδιών.

Σε ένα απόσπασμα που έγινε viral από το επεισόδιο της Τετάρτης, ένα μικρό κορίτσι τη ρωτάει: «Πώς έγινες τόσο όμορφη;». Και εκείνη, απάντησε γρήγορα με τον πιο γλυκό τρόπο: «Με τον ίδιο τρόπο που έγινες κι εσύ όμορφη. Δηλαδή, γεννήθηκες και ήσουν ο εαυτός σου». Όπως καταλαβαίνεις, όλοι στο Instagram επαίνεσαν την Τζίτζι Χαντίντ για την εγκάρδια απάντησή της. «Απίστευτη απάντηση στο πώς γίνεσαι τόσο όμορφη», έγραψε ένας χρήστης. «Αυτή η ερώτηση, μου ράγισε λίγο την καρδιά, γιατί μωρό μου είσαι πανέμορφη! Μου άρεσε πολύ η απάντηση της Τζίτζι», έγραψε ένα ακόμα άτομο.

Στο μεταξύ, ένα ακόμα απολαυστικό σημείο από την εκπομπή, είναι η αλληλεπίδραση της Τζίτζι με έναν μαθητή ονόματι Ζαχίρ, ο οποίος της ζήτησε να σηκωθεί για να δει πόσο ψηλή ήταν. Το βίντεο στη συνέχεια μεταβαίνει στο παιδί, που λέει: «Η κα Τζίτζι είναι πολύ ψηλή για να μην είναι νηπιαγωγός», ενώ είπε επίσης στην κάμερα ότι θα είχε «φρικάρει» αν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς γινόταν αναπληρωματικός δάσκαλος τους για μία μέρα, προσθέτοντας ότι ο σταρ των Lakers είναι ένας «διάσημος, διάσημος, ΔΙΑΣΗΜΟΣ μπασκετμπολίστας».

