Η Τζίτζι Χαντίντ έδωσε την πιο cool εναλλακτική στις κλασικές rain boots – Πώς θα αντιγράψεις το look της

Κάθε εμφάνιση της Τζίτζι Χαντίντ είναι μια μικρή στιλιστική υπενθύμιση ότι η μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρακτική και εξαιρετικά κομψή

Η Τζίτζι Χαντίντ έχει ένα ανεπιτήδευτο στιλ και κάθε εμφάνισή της αποτελεί στιλιστική έμπνευση για τις θαυμάστριές της, με την πιο πρόσφατη να είναι το inspo που χρειαζόμαστε για τις βροχερές ημέρες.

Συγκεκριμένα, η Τζίτζι Χαντίντ απαθανατίστηκε στη Νέα Υόρκη να περπατά αμέριμνη φορώντας ένα καμηλό, μακρύ παλτό, συνδυασμένο με ασορτί παντελόνι και ένα t-shirt με camo print που πρόσθετε μια παιχνιδιάρικη νότα στο outfit της.

Φυσικά εκείνο που ξεχώρισε στην εμφάνισή της ήταν οι μπότες της, ένα ζευγάρι άνετες, ευέλικτες σε ό,τι αφορά το στιλ και στιλάτες μπότες, αρβυλάκι σε στιλ γαλότσες τύπου Timberland, παλαιότερο σχέδιο από το brand Bernardo, σε έντονο πράσινο χρώμα και με ιδιαίτερα κορδόνια.

Gigi Hadid was pictured in NYC stepping out in a polished, fall-ready look that instantly stood out as Miu Miu debuted its 2025 holiday campaign featuring the supermodel.



📷: SONIC / @backgrid_usa



For licensing inquiries, please email us at [email protected]#backgrid pic.twitter.com/E91KPZ9aDC — backgridus (@BackgridUS) November 20, 2025

Η Τζίτζι Χαντίντ έδωσε την πιο cool εναλλακτική στις κλασικές rain boots

Αυτό που κάνει αυτές τις μπότες τόσο ιδανικές για την εποχή δεν είναι μόνο το ότι είναι αδιάβροχες αλλά και ότι ο σχεδιασμός τους είναι edgy και playful, χαρακτηριστικά που δίνουν μια εναλλακτική στις κλασικές στιλιστικές επιλογές για τις βροχερές ημέρες. Σίγουρα αποτελεί μια πιο στιλάτη εναλλακτική από τα κλασικά rain boots ενώ, τόσο το μήκος τους, όσο και το χρώμα τους συνδυάζεται εύκολα με τζιν παντελόνια, φούστες, ακόμη και κολάν.

Δες παρακάτω μερικά σχέδια για να αντιγράψεις το look της

Answear



Δες το εδώ

MODIVO

Δες το εδώ

Tsakiris Mallas

Δες το εδώ