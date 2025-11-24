Κάιλι Τζένερ & Τιμοτέ Σαλαμέ δεν χωρίζουν - Θα περάσουν την Ημέρα των Ευχαριστιών με την οικογένειά της

Μπορεί το τελευταίο διάστημα οι κακοπροαίρετοι της showbiz να έκαναν λόγο για χωρισμό, ωστόσο η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ παραμένουν μαζί και ευτυχισμένοι.

Όσο αθόρυβα έχουν επιλέξει να κινούνται τόσο περισσότερο απασχολούν τα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος για την Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ, οι οποίοι γι’ ακόμα μια φορά βρέθηκαν στο επίκεντρο του σχολιασμού λόγω της σχέσης τους. Φήμες ήθελαν την επιχειρηματία και τον ηθοποιό να χωρίζουν, μετά από δύο χρόνια κοινής πλεύσης. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, αυτή η είδηση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια φήμη.

Εντάξει, μπορεί να μην αποτελούν και το πιο ταιριαστό ζευγάρι του Χόλιγουντ - ίσως γι’ αυτό να μας αρέσουν και τόσο - όμως φαίνεται να έχουν βρει την ισορροπία που χρειάζονται. Όση απόσταση κι αν τους χωρίζει, μάλλον το γυαλί ανάμεσά τους δεν πρόκειται να σπάσει. Παρά τις χωριστές εμφανίσεις και τη διακριτικότητα που επιδεικνύουν, οι δυο τους παραμένουν μαζί και ευτυχισμένοι.

Getty Images @Christopher Polk/Golden Globes 2024

Κάιλι Τζένερ - Τιμοτέ Σαλαμέ: Η απόσταση δεν επηρεάσε τη σχέση τους

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του «Page Siχ», η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόκειται να περάσουν μαζί την Ημέρα των Ευχαριστιών, μετά από αρκετούς μήνες που έζησαν χωριστά. Ο ηθοποιός βρισκόταν στο εξωτερικό για γυρίσματα και παρά τις σύντομες επισκέψεις της influencer, δεν είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να χαρούν ο ένας τη συντροφιά του άλλου.

Kylie Jenner ‘very excited’ for Timothée Chalamet to spend Thanksgiving with her family after filming abroad: report https://t.co/gvH5JqeaKH pic.twitter.com/vnvgUNOWJr — Page Six (@PageSix) November 22, 2025

«Η Κάιλι Τζένερ είναι πολύ ενθουσιασμένη που επέστρεψε στο Λος Άντζελες», δήλωσε μια πηγή στο People για τον 29χρονο σύντροφό της. «Είναι χαρούμενη που θα περάσει μερικές ξεχωριστές στιγμές μαζί του, πριν επιστρέψει στα γυρίσματα», συμπλήρωσε. Μπορεί τα κακοπροαίρετα δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος να έκαναν λόγο για χωρισμό, ωστόσο, η αλήθεια είναι πως οι δυο προσπαθούν πολύ γι’ αυτή τη σχέση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κάιλι Τζένερ ταξιδεύει κάθε λίγες εβδομάδες στη Βουδαπέστη, προκειμένου να περάσουν χρόνο μαζί. Από την άλλη, εκείνος, σε κάθε διάλειμμά του, επιστρέφει στο Λος Άντζελες, ώστε να δει τόσο τη σύντροφό του όσο και την οικογένειά του. «Παρά την απόσταση, έχουν παραμείνει κοντά. Τα καταφέρνουν», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

