Η Κιάρα Φεράνι κινδυνεύει με 20 μήνες φυλάκισης - Η εισαγγελία του Μιλάνου ζητά την καταδίκη της

Δύσκολα τα πράγματα για τη βασίλισσα του Instagram.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται τον προσεχή Δεκέμβρη από το σκάνδαλο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη και έβγαλε την Κιάρα Φεράνι στη σέντρα. Η διάσημη Ιταλίδα influencer, με τους εκατομμύρια followers και την τεράστια απήχηση, φαίνεται πως πρόδωσε την εμπιστοσύνη των πιστών ακολούθων της με μια πράξη που τη βαραίνει από το 2023.

Ειδικότερα, η Κιάρα Φεράνι κατηγορείται για απάτη, αφού διαφήμιζε ένα ροζ pandoro (ιταλικό κέικ σαν το πανετόνε), υποστηρίζοντας πως τα έσοδα θα διατεθούν για τη θεραπεία παιδιών με οστεοσάρκωμα και σάρκωμα Ewing στο νοσοκομείο του Τορίνο. Αντί αυτού, η Κιάρα Φεράνι έβαλε στην τσέπη της ένα εκατομμύριο ευρώ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην παγκόσμια σφαίρα.

Εδώ και μερικές ώρες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου η είδηση πως η εισαγγελία του Μιλάνου ζητά την καταδίκη της γνωστής influencer, με την ποινή της να περιλαμβάνει 20 μήνες φυλάκισης. Η Κιάρα Φεράνι αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας πως ενήργησε όπως έπρεπε, ωστόσο ο λόγος της φαίνεται πως δεν ήταν αρκετός για να πείσει την ιταλική δικαιοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, εξομολογήθηκε πως «νιώθει σιγουριά» για τον εαυτό της - χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Η δίκη της Κιάρα Φεράνι ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και κάθε συνεδρίαση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών. Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας, η επόμενη συνεδρίαση θα περιλαμβάνει την επιχειρηματολογία του δικηγόρου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ετυμηγορία αναμένεται να βγει τον Ιανουάριο του 2026.

Pandoro gate, chiesti un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni https://t.co/twboO5jL6t pic.twitter.com/wTpJWQkf5l — MilanoToday (@milano_today) November 25, 2025

Παρά το γεγονός ότι η Κιάρα Φεράνι κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 20 μηνών, είναι σχεδόν απίθανο το ενδεχόμενο να μπει στη φυλακή, καθώς η φυλάκιση κάτω των δύο ετών στη γειτονική χώρα είναι σπάνια.