Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Γκαλ Γκαντότ: "Έτσι νιώθει κανείς πριν πεθάνει;"

Σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας της προέβη η Γκαλ Γκαντότ.

Η Γκαλ Γκαντότ μίλησε δημόσια για την πιο επικίνδυνη στιγμή της ζωής της: όταν διαγνώστηκε με «έναν τεράστιο θρόμβο στον εγκέφαλο», στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης του τέταρτου παιδιού της. Η αποκάλυψη έγινε κατά την παραλαβή του Hollywood Icon Award από το Women’s Guild Cedars-Sinai, με την ηθοποιό να τονίζει: «Είμαι εδώ απόψε χάρη σε εσάς».

Στην αρχή του λόγου της, η Γκαλ Γκαντότ θυμήθηκε ότι τον Φεβρουάριο του 2024 άρχισε να νιώθει έντονους και ασταμάτητους πονοκεφάλους. «Το να στέκομαι εδώ απόψε, σε μια αίθουσα γεμάτη θεραπευτές, οραματιστές και καθημερινούς ήρωες, μοιάζει με θαύμα. Και με πολλούς τρόπους, πραγματικά είναι. Τον περασμένο χρόνο, η ζωή μου πήρε μια απροσδόκητη τροπή. Ήμουν οκτώ μηνών έγκυος, όταν άρχισα να νιώθω έναν πονοκέφαλο από αυτούς που κάνουν τον κόσμο να σταματά. Για τρεις εβδομάδες προσπάθησα να το αντέξω, γιατί αυτό κάνουμε. Μέχρι που μια ημέρα, η μητέρα μου τηλεφώνησε από το Ισραήλ και μου είπε: “Εντάξει, Γκαλ, αρκετά. Σήμερα θα πας να κάνεις μαγνητική”.

Η διάγνωση που της ανέτρεψε τη ζωή

Πριν ακόμη επιστρέψει στο σπίτι της, μετά τις εξετάσεις, την κάλεσε ο γιατρός: «Πρέπει να έρθετε στο νοσοκομείο τώρα. Είναι σοβαρό. Έχετε έναν τεράστιο θρόμβο στον εγκέφαλο». Η ηθοποιός περιέγραψε τις σκέψεις που την πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή: «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν: θα πεθάνω; Έτσι νιώθει κανείς πριν πεθάνει; Θα μπορέσουν να με σώσουν; Θα είναι καλά το μωρό;»

Ο σύζυγός της, Τζάρον Βαρσάνο, οδήγησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ώστε να φτάσει στο νοσοκομείο: «Οδήγησε σαν να βρισκόταν στο Fast and Furious. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί τους ενημέρωσαν άμεσα πως θα έπρεπε να «βγάλουν το μωρό». Μέσα σε τρεις ώρες γεννήθηκε η κόρη τους, Ori - το τέταρτο παιδί της ηθοποιού. «Το επόμενο πρωί, ενώ ο άντρας μου κρατούσε το νεογέννητο μωρό μας, οι γιατροί έκαναν τη διαδικασία που μου έσωσε τη ζωή. Και όταν ξύπνησα, συνειδητοποίησα ότι μου είχαν δοθεί δύο δώρα. Ένα στην αγκαλιά μου και ένα στην καρδιά μου. Ήταν σαν μια δεύτερη ευκαιρία». Η ηθοποιός εξήγησε, επίσης, ότι το όνομα της κόρης της σημαίνει στα εβραϊκά «φως».

Gal Gadot Recalls Being Diagnosed with ‘Massive’ Blood Clot During Pregnancy: ‘Is This How It Feels Before You Die?’ https://t.co/onUKiVx5IL — People (@people) November 25, 2025

Το ισχυρό μήνυμα της Γκαλ Γκαντότ, μετά την περιπέτεια της υγείας της

Η Γκαλ Γκαντότ τόνισε, πέρα από τη σημασία της πρόληψης, τη σημαντικότητα του να ακούμε το σώμα μας και να το φροντίζουμε: «Είναι ζωτικής σημασίας να ακούμε το σώμα μας και να εμπιστευόμαστε όσα μας λέει… Το να είμαστε συντονισμένοι με το σώμα μας μπορεί να σώσει τη ζωή μας». Σε ανάρτηση που είχε κάνει στα social media, η ίδια είχε προειδοποιήσει: «Μην αγνοείτε τα σημάδια, μην αναβάλετε τις εξετάσεις και μην νιώθετε ενοχές που βάζετε την υγεία σας πρώτη».

Αν και η ίδια ήταν το πρόσωπο που έλαβε βραβείο, κλείνοντας δεν παρέλειψε να τιμήσει το ιατρικό προσωπικό, που στέκεται δίπλα στους ασθενείς, κάνοντας το καλύτερο δυνατό: «Οι πραγματικοί ήρωες δεν είναι πάνω στη σκηνή. Είναι αυτοί που εργάζονται στα νοσοκομεία, στα επείγοντα. Το βραβείο ανήκει πραγματικά σε αυτούς».

