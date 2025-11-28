Ρόμπι Γουίλιαμς: Η 13χρονη κόρη του κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική

Το ταλέντο είναι οικογενειακή υπόθεση.

Τον Ρόμπι Γουίλιαμς τον γνωρίζει όλος ο πλανήτης. Τώρα, ίσως ήρθε η ώρα να μάθει και την κόρη του. Η 13χρονη Τέντι Γουίλιαμς κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική, έχοντας την απόλυτη στήριξη των γονιών της. Πριν από ένα εικοσιτετράωρο, σύσσωμη η οικογένεια παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας, «Tinsel Town», και δεν θα μπορούσε να μην μαγνητίσει τα φλας των φωτογράφων.

Η Τέντι Γουίλιαμς πόζαρε στο κόκκινο χαλί ανάμεσα στον πατέρα της - που ήταν εμφανώς συγκινημένος - και τη μητέρα της, Άιντα Φιλντ. Το ζευγάρι, μάλιστα, δεν δίστασε να ανταλλάξει ένα φιλί στο στομα. Και οι δύο είναι πολύ υπερήφανοι για την προσπάθεια της κόρης τους, η οποία κάνει το πρώτο βήμα της στην υποκριτική ανάμεσα σε σπουδαία πρόσωπα του χώρου, όπως η Ρέμπελ Γουίλσον, ο Κίφερ Σάδερλαντ και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ.

Getty Images

Γι’ αυτή την ξεχωριστή στιγμή, η Τέντι Γουίλιαμς επέλεξε ένα κυπαρισσί μίνι φόρεμα και ένα ζευγάρι Mary Janes γοβάκια. Από την άλλη, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Άιντα Φιλντ επέλεξαν για την κινηματογραφική πρεμιέρα τη διαχρονική τάση του total black και του total white αντίστοιχα. Φωτογραφίες και βίντεο από αυτή την ομαδική εμφάνιση κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν το άφθονο ταλέντο που υπάρχει σε αυτή την οικογένεια.

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς είχε μιλήσει στο «People» για την οικογένειά του, αναφερόμενος στην προσπάθεια που κάνει καθημερινά, προκειμένου να φέρει σε ισορροπία την προσωπική και την επαγγελματική ζωή του. «Προσπαθείς όσο μπορείς, αλλά υπάρχουν τέσσερις μικρές φωνές από τέσσερις μικρές ψυχές που έχουν επιθυμίες και ανάγκες και είναι πολύ δυνατές».

«Και έχεις και μια σύζυγο με την οποία πρέπει να διαπραγματεύεσαι, και εκείνη πρέπει να διαπραγματεύεται μαζί σου, το πώς είσαι ως άνθρωπος, τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου», είχε δηλώσει στη συνέντευξή του. «Αλλά θα πω το εξής: έγραψα ένα τραγούδι που λέγεται “Feel” και λέει πως “θέλω να ζήσω την πραγματική αγάπη στο σπίτι που ζω”. Το πέτυχα. Το έφερα στη ζωή μου, και είναι υπέροχο», κατέληξε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει στη ζωή του.

