Νταϊάν Κρούγκερ: «Πλέον, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κινηματογράφο και για τις γυναίκες της ηλικίας μου»

Όσα είπε η Νταϊάν Κρούγκερ σε αποκλειστική συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE

H Νταϊάν Κρούγκερ νιώθει πως βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας της. Η Γερμανίδα ηθοποιός, η οποία είναι σταθερή αξία στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, είπε σε νέα συνέντευξή της, ότι η τρέχουσα φάση στην οποία βρίσκεται, είναι η καλύτερη που έχει ζήσει ποτέ.

«Ξαφνικά, όλα αυτά τα υπέροχα project έπεσαν στα χέρια μου», τόνισε η Νταϊάν Κρούγκερ σε αποκλειστική συνέντευξή της στο περιοδικό PEOPLE. «Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τα πιο εκπληκτικά, κατά τα οποία νιώθω ότι έκανα τη δουλειά που πάντα ονειρευόμουν και τώρα αποδίδει καρπούς», συνέχισε. Όπως είπε, αυτή η τάση θεωρεί πως παρατηρείται σε όλη τη βιομηχανία. «Βρισκόμαστε σε μια περίεργη στιγμή της ζωής μου, όπου υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κινηματογράφο και για τις γυναίκες της ηλικίας μου», υποστήριξε η Νταϊάν Κρούγκερ. Κρίμα, βέβαια, που δεν έχουν όλες οι γυναίκες στη βιομηχανία του κινηματογράφου την ίδια άποψη.

Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός μίλησε για τα διεθνή project στα οποία συμμετέχει, για τα οποία είναι ιδιαίτερα χαρούμενη. «Η επιστροφή μου στη Γαλλία για να συμμετάσχω σε project στη γαλλική γλώσσα — όπως το The Seduction που μόλις βγήκε — ήταν μια πολύ ωραία περίοδος στη ζωή μου», είπε, αναφερόμενη στο ιστορικό δράμα του HBO που είναι προσαρμογή του έργου Les Liaisons Dangereuses του Pierre Choderlos de Laclos.

Η ίδια, μοιράστηκε με ειλικρίνεια ότι, μετά τη γέννηση της κόρης της, Νόβα, το 2018, «απομακρύνθηκε πραγματικά» από την καριέρα της. «Δεν γύρισα ταινίες ούτε δούλεψα για οκτώ μήνες μετά τη γέννησή της, και μου πήρε πολύ χρόνο να... Θα έλεγα ότι μου πήρε δύο ολόκληρα χρόνια για να νιώσω ξανά ο εαυτός μου. Η Νόβα είναι 7 ετών τώρα και νιώθω ότι μπορώ να το ξανακάνω και να νιώθω καλά γι' αυτό, χωρίς να ανησυχώ τόσο πολύ».

Η Νταϊάν Κρούγκερ θα εμφανιστεί στη συνέχεια στο Little Disasters στο Paramount+, ένας ρόλος που, όπως λέει, την τράβηξε επειδή «υπήρχαν πολλά πράγματα που, υποθέτω, σε αυτήν τη φάση της ζωής μου, μπορούσα να ταυτιστώ και τα οποία βρήκα ενδιαφέροντα να εξερευνήσω».Στη σειρά, που είναι προσαρμογή του μυθιστορήματος της Σάρα Βόγκαν από το 2020, υποδύεται την Jess, μια γυναίκα, της οποίας η ζωή ανατρέπεται όταν η μικρή της κόρη, υποστεί ένα ανεξήγητο τραύμα στο κεφάλι.