Έλεν Μίρεν: «Δεν μου αρέσει η λέξη ομορφιά. Θέλω να με θυμούνται για την αυτοπεποίθησή μου»

Tο περιοδικό People μίλησε με την ηθοποιό στην εκδήλωση L'Oréal Paris Women of Worth 2025 στο Λος Άντζελες στις 2 Δεκεμβρίου

Μισεί να της λένε ότι γερνάει με χάρη. Δεν την ενδιαφέρει να δείχνει νέα, θέλει να δείχνει ακριβώς αυτό που είναι. Ξέρεις για ποια μιλάμε; Για τη μία και μοναδική Έλεν Μίρεν, τη γυναίκα που ζει τη ζωή με τους δικούς της κανόνες.

Πριν λίγο καιρό έγινε 80 ετών και σε συνέντευξή της είπε ότι προσβάλλεται όταν κάποιος της λέει ότι δείχνει όμορφη για την ηλικία της ή ότι κρατιέται «καλά» για την ηλικία της, γιατί το βρίσκει υποτιμητικό. Και τώρα, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το ποια ελπίζει να είναι η κληρονομιά που θα αφήσει πίσω της, σε ό,τι αφορά στην ομορφιά.

Συγκεκριμένα, το περιοδικό People μίλησε μαζί της στην εκδήλωση L'Oréal Paris Women of Worth 2025 στο Λος Άντζελες στις 2 Δεκεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν αγαπά τη λέξη «ομορφιά» και ότι ελπίζει να τη θυμούνται για κάτι πιο ουσιαστικό όσον αφορά στην προσωπική της αισθητική.

«Δεν μου αρέσει η λέξη ομορφιά. Πάντα προτιμούσα τη λέξη αυτοπεποίθηση. Οπότε η κληρονομιά μου θέλω να είναι η αυτοπεποίθησή μου».

Η παγκόσμια πρέσβειρα της L'Oréal Paris μίλησε προηγουμένως για το μεγαλύτερο μυστικό της στο στιλ για το κόκκινο χαλί, σημειώνοντας ότι όλα έχουν να κάνουν με τα παπούτσια. «Έχω μάθει με τα χρόνια ότι τα παπούτσια σου πρέπει να είναι υποφερτά», είπε η Έλεν Μίρεν στο PEOPLE κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο. «Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι άνετα. Στην πραγματικότητα, τα άνετα παπούτσια είναι μερικές φορές λίγο βαρετά και θέλεις παπούτσια που να είναι ωραία. Αλλά πρέπει να είναι ανεκτά, γιατί αν νιώθεις αφόρητο πόνο, αυτό θα αντανακλάται στο πρόσωπό σου, στη στάση σου και σε όλα. Οπότε ξεκινάς με τα παπούτσια και απλά βεβαιώνεσαι ότι νιώθεις ασφαλής όταν τα φοράς και ότι είναι ανεκτά».

Η Μίρεν παραδέχτηκε ότι, ενώ δεν έδινε πάντα προτεραιότητα στην άνεση στη μόδα, τώρα έχει φτάσει σε ένα στάδιο της καριέρας της όπου άρχισε να την εκτιμά. «Έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου θέλω απλώς (το ντύσιμό μου στο κόκκινο χαλί) να είναι επίσης άνετο. Η ομορφιά δεν γνωρίζει πόνο. Το έχω κάνει αυτό περισσότερες από μία φορές, ξέρεις, ρουφώντας τον πόνο για τη ματαιοδοξία μου. Αλλά και πάλι, αντανακλάται στο πρόσωπό σου αν νιώθεις άνετα», εξήγησε.