Ο Πίτερ Παν μεγάλωσε, αλλά δεν ξεχάστηκε - Η νέα πορεία του Τζέρεμι Σάμπερτ

Ο Τζέρεμι Σάμπερτ, ο αξέχαστος «Πίτερ Παν», μιλά για την αγάπη των θαυμαστών, τα νέα σχέδια του και το όνειρό του να διοργανώσει συνέδριο αφιερωμένο στο Neverland.

Ο Τζέρεμι Σάμπερτ μπορεί να έχει αφήσει πίσω του την παιδική ηλικία, όμως ο Πίτερ Παν που ενσάρκωσε το 2003 μοιάζει να ζει ακόμα μέσα από τη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης γενιάς. Πάνω από δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Πίτερ Παν» σε σκηνοθεσία Π. Τζ. Χόγκαν, ο 36χρονος σήμερα ηθοποιός παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο νοσταλγίας – και για πολλούς millennials, η πρώτη τους κινηματογραφική ερωτική έλξη.

Ο ίδιος δηλώνει ότι η αγάπη του κοινού όχι μόνο δεν έχει ξεθωριάσει, αλλά εκδηλώνεται καθημερινά. «Συμβαίνει κάθε μέρα», λέει ο Τζέρεμι Σάμπερτ σε συνέντευξή του στην Page Six. «Επειδή η ταινία βγήκε το 2003, τώρα είμαι η πρώτη ερωτική έλξη της κόρης τους. Αυτό συνεχίζεται. Η ταινία δεν μεγαλώνει ποτέ, έτσι δεν είναι; Το να είμαι μέρος αυτής της ταινίας ήταν μια ευλογία».

Η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τζέιμς Μάθιου Μπάρι άφησε έντονο αποτύπωμα και στον Τύπο της εποχής. Η New York Post είχε επισημάνει τότε πως η εφηβική ένταση του χαρακτήρα πρόσθετε μια νέα διάσταση στον μύθο του αγοριού που αρνείται να μεγαλώσει, ενώ η σκηνοθετική ματιά του Χόγκαν ανέδειξε υπόγειες ψυχολογικές αναγνώσεις της ιστορίας.

getty images

Μετά το «Πίτερ Παν», ο Σάμπερτ δεν εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Συμμετείχε σε γνωστές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η επιτυχημένη σειρά «Friday Night Lights» και η ταινία καταστροφής «Into the Storm» το 2014. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, επέλεξε να επιβραδύνει τον ρυθμό του, βάζοντας σε προτεραιότητα την προσωπική του ζωή και τον νέο του ρόλο ως πατέρας. Μαζί με τη σύζυγό του, Ελίζαμπεθ Τρέντγουεϊ, υποδέχτηκαν την πρώτη τους κόρη, γεγονός που – όπως παραδέχεται – άλλαξε ριζικά τις ισορροπίες του.

«Η ζωή μου περιστρεφόταν γύρω από το παιδί μου. Τώρα ήρθε η ώρα να συγκεντρωθώ ξανά στα όνειρά μου και να μετατρέψω την πορεία μου από παιδί ηθοποιό σε πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη», εξηγεί. Το επόμενο επαγγελματικό του βήμα έρχεται με την ταινία «Miami Nights», όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Τέρενς Χάουαρντ, τη Σιντέλ Νόελ και τον Τζέρεμι Πίβεν. Πρόκειται για ένα θρίλερ δράσης με φόντο τον υπόκοσμο, που ακολουθεί δύο πρώην ήρωες πολέμου οι οποίοι μπλέκουν σε μια επικίνδυνη συνωμοσία γύρω από την κλοπή ενός ανεκτίμητου διαμαντιού.

Παράλληλα, ο Σάμπερτ ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα πίσω από την κάμερα. Στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, τη ρομαντική κωμωδία «Strawberry Roan», θα σκηνοθετήσει και θα πρωταγωνιστήσει, αφηγούμενος την ιστορία ενός αποτυχημένου χρηματιστή που κυνηγά το όνειρο της δημιουργίας ενός καταφυγίου αλόγων στο Μεξικό. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ένα γνώριμο πρόσωπο: η Ρέιτσελ Χερντ-Γουντ, η κινηματογραφική Γουέντι από τον «Πίτερ Παν», με την οποία διατηρεί στενή φιλία εδώ και 20 χρόνια.

Το βλέμμα του, ωστόσο, παραμένει στραμμένο και στο παρελθόν. Ο Τζέρεμι Σάμπερτ δεν κρύβει ότι ονειρεύεται τη διοργάνωση ενός συνεδρίου αφιερωμένου στον κόσμο του Πίτερ Παν στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή ηθοποιών από όλες τις κινηματογραφικές και θεατρικές εκδοχές της ιστορίας. «Ο Πίτερ Παν υπάρχει εδώ και πάνω από 100 χρόνια και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες όλων των εποχών», σημειώνει.

Σε αντίθεση με άλλους πρώην παιδικούς σταρ, δεν νιώθει την ανάγκη να αποστασιοποιηθεί από τον ρόλο που τον καθιέρωσε. «Έπαιζα το πιο cool παιδί στον κόσμο. Γιατί να μην είμαι περήφανος γι’ αυτό;» λέει. Και ίσως αυτή ακριβώς η ειλικρινής αγάπη για το παρελθόν του να είναι ο λόγος που, για το κοινό, ο Πίτερ Παν του Τζέρεμι Σάμπερτ δεν μεγάλωσε ποτέ.