Μπίλι Ρέι Σάιρους: Ζητά χιλιάδες δολάρια από γυναίκα που ισχυρίστηκε πως είναι η βιολογική μητέρα της Μάιλι

Σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους κινείται πλέον νομικά εναντίον γυναίκας που τον μήνυσε, ισχυριζόμενη ότι είναι η βιολογική μητέρα της κόρης του, Μάιλι Σάιρους. Ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι απαιτεί την καταβολή χιλιάδων δολαρίων για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων που προέκυψαν από την υπεράσπισή του, μετά την απόρριψη της αγωγής.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό Us Weekly, ο Μπίλι Ρέι Σάιρους υπέβαλε την Τετάρτη αίτημα προς το δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί η ενάγουσα, Τζέιμι Λι, να του καταβάλει το ποσό των 7.564,13 δολαρίων. Το ποσό αυτό αφορά, όπως αναφέρεται, «εύλογα και αναγκαία» δικαστικά έξοδα που συγκεντρώθηκαν κατά την υπεράσπιση του απέναντι σε ισχυρισμούς που χαρακτήρισε αβάσιμους.

Οι εκπρόσωποι του Μπίλι Ρέι Σάιρους δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο, ενώ και ο δικηγόρος του αρνήθηκε να προβεί σε δημόσια δήλωση. Παρ’ όλα αυτά, νομικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι το αίτημα κατατέθηκε επισήμως μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Η Τζέιμι Λι είχε καταθέσει αγωγή τον Μάιο, ισχυριζόμενη ότι είναι η βιολογική μητέρα της Μάιλι Σάιρους, η οποία σήμερα είναι 33 ετών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, φέρεται να γέννησε τη Μάιλι σε ηλικία μόλις 12 ετών και στη συνέχεια να προχώρησε σε μια «ιδιωτική συμφωνία υιοθεσίας» με τον Μπίλι Ρέι Σάιρους και τη μητέρα της τραγουδίστριας, Τις Σάιρους.

Η ίδια υποστήριξε ότι υπέστη «σοβαρή συναισθηματική οδύνη», κατηγορώντας τον Μπίλι Ρέι ότι παρουσίασε «ψευδώς τις συνθήκες» της υποτιθέμενης υιοθεσίας. Επιπλέον, ισχυρίστηκε πως η συμφωνία προέβλεπε ότι θα μπορούσε να δώσει το όνομα στη Μάιλι, αλλά και να διατηρήσει ρόλο στη ζωή της ως νταντά και δασκάλα πιάνου.

Η αγωγή, την οποία δημοσίευσε η Daily Mail, στρεφόταν τόσο κατά του Μπίλι Ρέι Σάιρους, 64 ετών, όσο και κατά της Τις Σάιρους, 58 ετών, κατηγορώντας τους για παραβίαση συμβολαίου, απάτη, ψευδή δήλωση, σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής οδύνης και παράνομη παρέμβαση στα γονικά δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, η Λι ζητούσε τη διενέργεια εποπτευόμενων εξετάσεων DNA για να αποδειχθεί η μητρότητα και η πατρότητα της Μάιλι, καθώς και την επανεξέταση της νομιμότητας της φερόμενης υιοθεσίας.

Ωστόσο, τον Οκτώβριο, δικαστής απέρριψε το αίτημά της για διεξαγωγή δίκης, ενώ τον περασμένο μήνα ο Μπίλι Ρέι υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόρριψη όλων των ισχυρισμών της, χαρακτηρίζοντάς τους «ψευδείς και παράλογους». Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του, η αγωγή απορρίφθηκε οριστικά στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή τόνισε επίσης ότι ο πελάτης του έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση των δικαστικών εξόδων, υποστηρίζοντας πως η αγωγή κατατέθηκε με σκοπό τον «εκφοβισμό» του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Μπίλι Ρέι και η Τις Σάιρους έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τη Μάιλι, τον Μπρέισον, 31 ετών, και τη Νόα, 25 ετών. Παράλληλα, ο Μπίλι Ρέι είχε υιοθετήσει τα δύο παιδιά της Τις από προηγούμενο γάμο της, την Μπράντι, 38 ετών, και τον Τρέις, 36 ετών. Το ζευγάρι χώρισε το 2022, έπειτα από σχεδόν 28 χρόνια γάμου.