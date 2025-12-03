Η Μάιλι Σάιρους αρραβωνιάστηκε τον Μαξ Μοράντο, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης

Το ευχάριστο γεγονός αποκαλύφθηκε κατά την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» στο Λος Άντζελες.

Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο επισημοποίησαν τη σχέση τους, μετά από τέσσερα χρόνια κοινής διαδρομής. Η τραγουδίστρια και ο ντράμερ έχουν επιλέξει όλο αυτό το διάστημα να πορεύονται αθόρυβα, κρατώντας την ιδιωτική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος, που σπάνια τους βλέπουμε μαζί σε κοσμικά events. Πρόσφατα, ωστόσο, βρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την 1η Δεκεμβρίου, και τράβηξαν όλα τα βλέμματα επάνω τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι πόζαρε στους φωτογράφους, με όλους να παρατηρούν το διαμαντένιο δαχτυλίδι που κοσμούσε το δάχτυλο του αριστερού χεριού της Μάιλι Σάιρους. Και μπορεί οι δύο τους να μην επιβεβαίωσαν δημόσια τον αρραβώνα τους, ωστόσο οι φήμες που υποστηρίζουν πως έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, όλο και πληθαίνουν.

Miley Cyrus Is Engaged to Musician Maxx Morando After 4 Years of Dating https://t.co/libMG5Ikqz — People (@people) December 2, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με το People, η εκπρόσωπος της σχεδιάστριας κοσμημάτων Jacquie Aiche, Φραντσέσκα Σίμονς, αποκάλυψε πως το δαχτυλίδι σχεδιάστηκε κατά παραγγελία. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αποτελεί από ένα cushion-cut διαμάντι και μια χρυσή βάση 14 καρατίων. Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο έλαμψαν στο κόκκινο χαλί με τις total black εμφανίσεις τους.

Getty Images

H 33χρονη και ο 27χρονος γνωρίστηκαν το 2021, μετά από παρακίνηση κοινών φίλων, όμως δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός τους είχε απαθανατίσει μαζί στα παρασκήνια του εορταστικού show του NBC, «Miley’s New Year’s Eve Party». Τέσσερις μήνες μετά, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες, στις οποίες ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά, επιβεβαιώνοντας πως είναι full in love.

«Μας έβαλαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Βασικά, ήταν ραντεβού στα τυφλά για μένα και όχι ακριβώς για εκείνον. Σκέφτηκα, “το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να σηκωθώ και να φύγω”», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στη British Vogue, τον Ιούνιο του 2023.

