Η Μάιλι Σάιρους έχτισε ξανά το σπίτι της στο Μαλιμπού, 7 χρόνια μετά τη φωτιά

Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει στο σπίτι της στο Μαλιμπού, επτά χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Επτά χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά Woolsey Fire που έπληξε την Καλιφόρνια το 2018, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές, η Μάιλι Σάιρους βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιστροφή της στο σπίτι της στο Μαλιμπού. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην Πάμελα Άντερσον για το περιοδικό CR Fashion Book, η ανοικοδόμηση του σπιτιού της, που παλαιότερα μοιραζόταν με τον πρώην σύζυγό της, Λίαμ Χέμσγουορθ, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

«Έχω δουλέψει για την ανοικοδόμηση. Έχασα το σπίτι μου στην πυρκαγιά και το ξαναχτίζω εδώ και πέντε χρόνια. Φαίνεται ότι θα είναι έτοιμο τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε η 32χρονη τραγουδίστρια. Η καταστροφή του σπιτιού δεν ήταν μόνο υλική. Η Μάιλι Σάιρους, που εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Νότια Αφρική για τα γυρίσματα του Black Mirror, έχασε έναν χώρο στον οποίο είχε χτίσει σημαντικά κομμάτια της ταυτότητάς της.

Η Μάιλι Σάιρους έφτιαξε ξανά το σπίτι της στο Μαλιμπού, που είχε χαθεί στις φλόγες το 2018

Στο ίδιο σπίτι ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο ως ανεξάρτητη καλλιτέχνις - Meet Miley Cyrus - αφήνοντας πίσω το μεγάλο κεφάλαιο της Hannah Montana. Σε ένα βίντεο στο TikTok το 2023 είχε αναφέρει: «Αυτό το σπίτι είχε μαγεία. Εκεί ξεκίνησα να γράφω τη δική μου μουσική. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το έχανα έτσι».

Μέσα από κάθε δυσκολία, ωστόσο, παίρνουμε πάντα ένα μάθημα. Τον περασμένο Μάιο, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για το πώς αυτή η απώλεια εξελίχθηκε σε σημείο καμπής στη ζωή της: «Το ότι κάηκε το σπίτι μου ήταν η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου. Με έκανε να ξαναχτίσω από την αρχή - όχι μόνο έναν χώρο, αλλά και τη ζωή μου. Επέλεξα τι θα κρατήσω, τι θα αφήσω και με ποιους ανθρώπους θα πορευτώ από εκεί και πέρα», είχε δηλώσει.

Η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε μόνο στις προσωπικές αποκαλύψεις. Μίλησε και για μια απρόσμενη αλλαγή στη φωνή της που ήρθε μετά το συμβάν: «Η φωνή μου άλλαξε. Τραγουδούσα καλύτερα. Ήταν σαν να ξεκλειδώθηκε κάτι μέσα μου», είχε πει σε συνέντευξη στον Τζο Ρόγκαν το 2020.

Σήμερα, με το νέο σπίτι σχεδόν έτοιμο, η Μάιλι Σάιρους δείχνει πιο ώριμη, συνειδητοποιημένη και σίγουρη για τον εαυτό της από ποτέ. Το καινούργιο της σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος κατοικίας, αλλά το προσωπικό στοίχημα που κατάφερε να κερδίσει. Η σημερινή εκδοχή της δεν έχει σχέση με το κορίτσι του 2018, συνεπώς η επιστροφή της στο Μαλιμπού θα τη βρει σε μία από τις καλύτερες φάσεις της.

