Ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τη δίκη για το Chateau Miraval - Η Αντζελίνα Τζολί είναι υποχρεωμένη να δείξει emails και μηνύματα

Το δικαστήριο δικαίωσε τον Μπραντ Πιτ, καλώντας την Αντζελίνα Τζολί να παραδώσει μηνύματα, που αποκαλύπτουν τις προθέσεις της για την πώληση του Chateau Miraval.

Μπορεί να έχουν συμπληρωθεί σχεδόν εννέα χρόνια από την αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε η Αντζελίνα Τζολί από τον Μπραντ Πιτ, όμως η δικαστική διαμάχη συνεχίζεται. Μετά τη λύση του θέματος που αφορούσε στην επιμέλεια των παιδιών τους, οι εκπρόσωποι των δύο ηθοποιών συναντιούνται στο δικαστήριο, προκειμένου να λύσουν το περίπλοκο - όπως φαίνεται - θέμα του Chateau Miraval. Και σε αυτή τη «μάχη», νικητής βγήκε ο Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Page Six», το δικαστήριο δικαίωσε τον Μπραντ Πιτ, εγκρίνοντας το αίτημά του, να κατατεθούν τα έγγραφα, που αποκαλύπτουν τους σκοπούς που είχε η Αντζελίνα Τζολί για το μερίδιό της. Συνεπώς, η ηθοποιός καλείται να παραδώσει emails και μηνύματα, που θα γνωστοποιήσουν τις βλέψεις της για το Chateau Miraval. Ανώνυμη πηγή υποστηρίζει πως αυτά τα προσωπικά μηνύματα «θα αποδείξουν ότι η ηθοποιός ήταν από την αρχή ανειλικρινής σχετικά με τις προθέσεις της για την πώληση του μεριδίου της στην επιχείρηση».

Απογοητευμένη η Αντζελίνα Τζολί, μετά τη νίκη του Μπραντ Πιτ

Ο νομικός εκπρόσωπος της Αντζελίνας Τζολί δήλωσε πως είναι «απογοητευμένοι από την απόφαση του δικαστηρίου», τονίζοντας πως «παραβιάζει τον νόμο περί προνομίων της Καλιφόρνια, υπονομεύει το θεμελιώδες δικαίωμα της Αντζελίνας Τζολί σε δίκαιη δίκη και αποτελεί άλλη μια εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του Μπραντ Πιτ να την παρενοχλεί και να την ελέγχει. Θα ασκήσουμε έφεση».

Να θυμίσουμε πως ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί αγόρασαν το Chateau Miraval το 2008 κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, έναντι 28,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2021, ο ηθοποιός είχε καταθέσει αγωγή εναντίον της πρώην συζύγου του και μητέρας των παιδιών του, υποστηρίζοντας πως προσπάθησε να πουλήσει κρυφά το μερίδιό της στο οινοποιείο στον όμιλο Stoli, παραβλέποντας την προσωπική συμφωνία που είχαν κάνει εξ’ αρχής μεταξύ τους, να μην διαθέσουν τα μερίδιά τους προς πώληση.

Γιατί Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί δίνουν «μάχη» για το Chateau Miraval

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Μπραντ Πιτ ζήτησε από την Αντζελίνα Τζολί να παραδώσει τις επικοινωνίες της με τον υπεύθυνο διαχείρισης για τις επιχειρήσεις της, Τέρι Μπερντ, τις υπεύθυνες δημοσίων σχέσεων Κλόε Ντάλτον και Αρμίνκα Χέλικ, καθώς και με δύο οικονομικούς συμβούλους. Στα σχετικά έγγραφα, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η Αντζελίνα Τζολί συζητούσε με τον Τέρι Μπερντ θέματα που αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της - ακόμη και ζητήματα που σχετίζονταν με τη δικαστική διαμάχη τους.

«Η Αντζελίνα Τζολί παραδέχτηκε ότι ο Τέρι Μπερντ “τη βοήθησε να εντοπίσει επιπλέον θέματα για τα οποία έπρεπε να ζητήσει συμβουλές”», αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα. Σύμφωνα με τον Μπραντ Πιτ, πρόκειται για απλές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ανθρώπων που δεν είναι δικηγόροι. Όπως επισημαίνει, το γεγονός ότι αυτές οι συζητήσεις έγιναν πριν ή μετά από νομικές συμβουλές για παρόμοια θέματα δεν σημαίνει ότι προστατεύονται και δεν μπορούν να εξεταστούν.

Splash by Ideal Image

Ο ηθοποιός θεωρεί ότι οι επικοινωνίες της πρώην συζύγου του με τον Τέρι Μπερντ σχετικά με τους όρους πώλησης της εταιρείας στον όμιλο Stoli το 2021, είναι καθοριστικές για την υπόθεση. Όπως αναφέρει, η Αντζελίνα Τζολί έχει μέχρι στιγμής παραδώσει μόνο ένα προσωπικό email, στο οποίο αναφέρεται στους όρους της πώλησης, παρότι αυτοί αποτελούν το βασικό σημείο της διαμάχης.

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί είχε κατηγορήσει τον Μπραντ Πιτ, ότι προσπαθεί να την ελέγξει, αρνούμενη να διαθέσει στο δικαστήριο τα εν λόγω έγγραφα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ωστόσο, η ηθοποιός καλείται να παραδώσει όλες τις σχετικές συνομιλίες της σε διάστημα 45 ημερών.