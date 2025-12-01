Όταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχασε ρόλο από τον Μπραντ Πιτ πίσω στα 90’s - “Ήμουν ενοχλημένος”

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μπορεί να ήταν ήδη γνωστός στον χώρο της υποκριτικής, όμως οι παραγωγοί έδωσαν τον πολυπόθητο ρόλο στον Μπραντ Πιτ.

Αν θεωρείς ότι οι stars του Χόλιγουντ δεν έχουν απωθημένα ή δεν στραβώνουν όταν χάνουν ρόλους, κάνεις μεγάλο λάθος. Τρανή απόδειξη αποτελεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ - ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς της διεθνούς showbiz. Μπορεί στα δικά μας μάτια η πορεία του να είναι εκπληκτική, όμως ο ίδιος έχει να θυμάται στιγμές απογοήτευσης και θυμού. Μία από αυτές ήταν, όταν έχασε έναν ρόλο από τον πλέον καλό φίλο του Μπραντ Πιτ.

Πρόσφατα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε πως πίσω στα 90’s, όταν είχε πάρει την απόφαση να ξεφύγει από τους συνηθισμένους επιφανειακούς ρόλους και να διεκδικήσει σημαντικές κινηματογραφικές δουλειές, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία μέσα από τα χέρια του. Ειδικότερα, επρόκειτο για την ταινία «Thelma & Louise», στην οποία επιθυμούσε να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, όμως οι αρμόδιοι είχαν άλλα σχέδια.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει χάσει ρόλο από τον Μπραντ Πιτ

Ο σκηνοθέτης Ρίντλεϊ Σκοτ επέλεξε να δώσει τον ρόλο στον Μπραντ Πιτ, με το όνειρο του Τζορτζ Κλούνεϊ να καταστρέφεται. Αν κρίνουμε από την πορεία, βέβαια, ήταν απλώς μια άτυχη στιγμή, διότι η καριέρα που έχει χτίσει στα 64 χρόνια του αποτελεί την προσωπική δικαίωσή του. «Πήγα στην τελική οντισιόν για την ταινία “Thelma & Louise” και γαμ@@@ τα κατάφερε ο Μπραντ Πιτ», δήλωσε στους Sunday Times.

Όπως παραδέχτηκε, αυτή η απόρριψη τον ενόχλησε τόσο, που για πολλά χρόνια απέφευγε να παρακολουθήσει την ταινία. «Δεν είχα παρακολουθήσει την ταινία για χρόνια, επειδή ήμουν ενοχλημένος». «Ο ρόλος εκτόξευσε την καριέρα του στον κινηματογράφο. Είχε κάνει romcom σειρές και ανοησίες στο παρελθόν, οπότε ίσως ήταν αυτό που θα με είχε εκτοξεύσει», υπογράμμισε ο ηθοποιός.

Όταν μετά από χρόνια, πείστηκε, τελικά, να δει την ταινία, συνειδητοποίησε, γιατί ο Μπραντ Πιτ ήταν η προφανής επιλογή γι’ αυτόν τον ρόλο. Από τότε έως σήμερα, οι δυο τους έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές σε κινηματογραφικές δουλειές, αναπτύσσοντας μια δυνατή φιλία.

Σε αυτό το σημείο, βέβαια, να συγχαρούμε τον Ρίντλεϊ Σκοτ που κατάφερε να διαλέξει ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Εμείς, σίγουρα, δεν θα μπορούσαμε.

