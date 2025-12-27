Η Κέιτ Μίντλετον θα βάλει τη σφραγίδα της στην ανακαίνιση του Forest Lodge - Όσα γνωρίζουμε για τη νέα κατοικία της οικογένειας

Η Κέιτ Μίντλετον έχει αναλάβει προσωπικά την ανακαίνιση του Forest Lodge, όπου θα αποτελέσει τη μελλοντική μόνιμη κατοικία της οικογένειάς της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η Κέιτ Μίντλετον βλέπει το Forest Lodge ως την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα σπίτι που θα συνδυάζει ζεστασιά, κομψότητα και λειτουργικότητα για την οικογένειά της. Μετά το τέλος των γιορτών, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα ξεκινήσει ενεργά την ανακαίνιση, εφαρμόζοντας την αισθητική και τις ιδέες που έχει αναπτύξει για τον χώρο. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει εμπιστευτεί στη σύζυγό του την αναδιαμόρφωση αυτής της ιδιαίτερης κατοικίας, όπου θα φιλοξενήσει λίαν συντόμως σύσσωμη την οικογένεια.

Η μετακόμιση στο απομονωμένο κτήμα του Windsor Great Park σηματοδοτεί μια νέα αρχή, προσφέροντας σταθερότητα και ηρεμία στο ζευγάρι, καθώς και έναν χώρο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τριών παιδιών τους. Μετά την πολύ δύσκολη χρονιά που πέρασαν το 2024 με την ασθένεια της Κέιτ Μίντλετον, όλοι είχαν ανάγκη από μια όμορφη αλλαγή, μια νέα σελίδα στη ζωή τους. Και η μετακόμιση σε αυτήν την εντυπωσιακή κατοικία ήταν η καλύτερη εξέλιξη.

Getty Images

Όσα αποκάλυψε η Κέιτ Μίντλετον για το νέο καταφύγιο της οικογένειάς της

Κατά τη διάρκεια της επίσημης γερμανικής επίσκεψης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Κέιτ Μίντλετον μίλησε με ενθουσιασμό για τα σχέδια διακόσμησης του Forest Lodge. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει δημιουργήσει mood boards, που θα λειτουργήσουν ως καμβάς έμπνευσης για κάθε γωνιά αυτού του αρχοντικού. Στόχος της είναι να φτιάξει μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας απαλά παστέλ χρώματα, κρεμ αποχρώσεις και διακριτικά country στοιχεία.

Η Κέιτ Μίντλετον σκοπεύει να κάνει μια μίξη από παραδοσιακά υλικά και αντικείμενα με σύγχρονη άνεση, επιλέγοντας vintage χαλιά, ξύλινα δάπεδα με παραδοσιακό χαρακτήρα και έπιπλα με ιστορία. Η ίδια έχει οραματιστεί να δημιουργήσει έναν χώρο που να αποπνέει ζεστασιά, ασφάλεια και απόλυτη ηρεμία. Αυτός είναι ο λόγος που εξετάζει προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια της διακόσμησης: από τα φωτιστικά και τις ταπετσαρίες μέχρι τα υφάσματα, τα χαλιά ή ακόμα και τα υλικά των κατασκευών. Οι επιλογές της επικεντρώνονται σε ουδέτερους τόνους, όπως ριγέ κουρτίνες σε κρεμ και ανοιχτό καφέ και καναπέδες σε μπεζ με μοτίβα τερακότας.

Getty Images

Το Forest Lodge διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια και άνετους χώρους φιλοξενίας, περιλαμβανομένου ενός τραπεζιού 24 θέσεων, το οποίο επέλεξε προσωπικά η πριγκίπισσα. Ο σχεδιασμός εστιάζει στην οικογενειακή ζωή, με έμφαση στα παιδιά τους - τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις - και στις καθημερινές ανάγκες τους, προσφέροντας ένα περιβάλλον πρακτικό και λειτουργικό.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραδέχτηκε πρόσφατα, ότι η ανακαίνιση είχε προκλήσεις και απρόοπτα (ούτε στις βασιλικές οικογένειες δεν γίνονται εξαιρέσεις), αλλά εκείνος και η σύζυγός του τα διαχειρίστηκαν ενωμένοι, με στόχο το Forest Lodge να γίνει ένα καταφύγιο ηρεμίας και ασφάλειας για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Το 2026, λοιπόν, θα ξεκινήσει πολύ δημιουργικά και παραγωγικά για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

