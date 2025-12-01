Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψαν το χόμπι που λατρεύουν να κάνουν - Και είναι για αρκετά θαρραλέους

Το βασιλικό ζευγάρι είναι αρκετά τολμηρό - αν κρίνουμε από το πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον μπορεί να έχουν μια πολυάσχολη καθημερινότητα λόγω των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, ωστόσο φροντίζουν να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους, αλλά και μόνοι τους. Μία από τις αγαπημένες οικογενειακές συνήθειες είναι οι μίνι εξορμήσεις στη φύση, αλλά και τα ταξίδια σε θεματικά πάρκα και προορισμούς γεμάτους ιστορία, όπου διασκεδάζουν, μαθαίνουν και ζουν μοναδικές εμπειρίες.

Όσον αφορά στον ελεύθερο προσωπικό χρόνο τους, τώρα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον απολαμβάνουν να κάνουν ένα συγκεκριμένο χόμπι - ανεξαρτήτου εποχής και καιρικών συνθηκών. Οι δυο τους λατρεύουν την κολύμβηση και φροντίζουν με κάθε ευκαιρία να βρίσκονται στο πιο αγαπημένο τους μέρος: το νερό. Μπορεί οι περισσότεροι να χαλαρώνουμε το καλοκαίρι, κολυμπώντας στη θάλασσα, ωστόσο στην περίπτωση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Getty Images @Max Mumby/Indigo

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον κολυμπούν ανεξαρτήτου εποχής

Αγαπούν το υδάτινο στοιχείο, ωστόσο αυτό που τους αρέσει πραγματικά να κάνουν, είναι να κολυμπούν σε πολύ κρύα νερά - εκεί που οι θερμοκρασίες είναι σχεδόν πολικές. «Νιώθεις υπέροχα μετά», σχολίασε κατά τη διάρκεια εξόδου στις ακτές της βόρειας Ουαλίας με μέλη της «Marine Conservation Society’s Youth Ocean Network». Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν πρόκειται για μια «χαλαρή διαδικασία», αφού «όταν μπαίνει μέσα φωνάζει», ωστόσο αποτελεί μια συνήθεια που «του αρέσει πολύ».

Δεν είναι, όμως, μόνο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ που κολυμπάει τον χειμώνα. Και η Κέιτ Μίντλετον ανήκει στην κατηγορία των χειμερινών κολυμβητών και, μάλιστα, πολλές φορές, είναι εκείνη που παρακινεί τον σύζυγό της να βουτήξει στα παγωμένα νερά. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν φοβάται τις χαμηλές θερμοκρασίες του νερού και, παρά την αρχική δυσκολία στο να βουτήξει, κάθε φορά απολαμβάνει όλο και περισσότερο το κολύμπι.

«Αγαπώ όλα τα αθλήματα. Λατρεύω την κολύμβηση σε κρύο νερό. Όσο πιο κρύο τόσο το καλύτερο», είχε δηλώσει η Κέιτ Μίντλετον τον Σεπτέμβριο του 2023 στο podcast «The Good, The Bad & The Rugby». Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα διστάσεις να βουτήξεις, μπορείς να θυμηθείς το παράδειγμα του βασιλικού ζευγαριού. Η αλήθεια είναι, πως αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν διαπιστώσει πως το κολύμπι τους χειμερινούς - και όχι μόνο - μήνες, είναι πολύ ευεργετικό για την υγεία. Αν αντέχεις το κρύο, γιατί όχι, λοιπόν.

