Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη «μάχη» της Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο: «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά»

Μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ στον Γιουτζίν Λεβί και την εκπομπή του στο Apple TV. Για πρώτη φορά, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας άφησε πίσω του την τυπικότητα των βασιλικών καθηκόντων και ανοίχθηκε για τα πάντα, από το προσωπικό κόστος της «μάχης» της Κέιτ Μίντλετον με τον καρκίνο, μέχρι την καθημερινή ζωή των παιδιών του - ακόμα και την εκπληκτική του αγάπη για το American Pie.

Τον Μάρτιο του 2024, η Κέιτ δημοσιοποίησε τη διάγνωση του καρκίνου και, αφού υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι ο καρκίνος της βρισκόταν σε ύφεση. Εν τω μεταξύ, ο Βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε επίσης με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024 και οι λεπτομέρειες της διάγνωσης τόσο του ίδιου όσο και της Κέιτ, έχουν παραμείνει ιδιωτικές. «Θα έλεγα ότι το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που είχα ποτέ», είπε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ στη συνέντευξή του. «Προσπάθησα να ισορροπήσω ανάμεσα στη φροντίδα των παιδιών, της Κάθριν και του πατέρα μου – αν και εκείνος, είναι αρκετά μεγάλος για να το κάνει», συνέχισε.

Στη συνέντευξή του, υποστήριξε ότι κατά καιρούς έχει νιώσει «καταβεβλημένος». «Είναι απλώς σημαντικό να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον και να καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι όλα είναι εντάξει», υποστήριξε – σημειώνοντας πως όλοι συναντάμε προκλήσεις – αλλά χρειάζεται να προχωράμε. «Ήταν σημαντικό η οικογένειά μου να νιώθει προστατευμένη και να έχει τον χώρο να επεξεργαστεί πολλά από όσα συνέβησαν την τελευταία χρόνια, ήταν δύσκολο να προσπαθείς να το κάνεις ενώ συνεχίζεις τα καθήκοντά σου», τόνισε.

«Είμαι τόσο περήφανος για τη σύζυγό μου και τον πατέρα μου για τον τρόπο που τα χειρίστηκαν όλα τον περασμένο χρόνο. Τα παιδιά μου τα κατάφεραν επίσης εξαιρετικά».

Παραδοσιακά, οι συνεντεύξεις με τη Βασιλική Οικογένεια γίνονται σπάνια και όταν συμβαίνουν είναι επίσημες. Συνήθως υπάρχει ένα δωμάτιο σε ένα παλάτι, εξοπλισμένο με κάμερες και φώτα. Ο συνεντευξιαστής πιθανότατα θα είναι ένας έμπειρος παρουσιαστής ή δημοσιογράφος. Θα υπήρχαν εβδομάδες ενημερωτικών σημειωμάτων και συζητήσεων σχετικά με θέματα. Είναι μια δοκιμασμένη φόρμουλα. Αλλά, είναι σαφές ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος του Πρίγκιπα Ουίλιαμ. Μέρος της ανοιχτότητάς του σε αυτήν τη συνέντευξή, προέρχεται από το σκηνικό και τα συμφραζόμενα. Νιώθει σαν στο σπίτι του στο Γουίνδσορ, σε οικείο έδαφος, βγάζει βόλτα τον σκύλο του, είναι στην παμπ. Ο Ουίλιαμ φαίνεται απλώς πιο χαλαρός σε αυτόν τον χώρο. Η επιλογή του συνεντευξιαστή έχει επίσης σημασία. Ο ίδιος, είπε στον ηθοποιό ότι ήταν θαυμαστής του και ότι λάτρευε να παρακολουθεί τις ταινίες American Pie.

Ένα από τα εντυπωσιακά συμπεράσματα της συνέντευξης, είναι ότι ο Ουίλιαμ, ως κληρονόμος του θρόνου, κοιτάζει μπροστά, υπόσχεται να φέρει «αλλαγή για τα καλά» όταν έρθει η ώρα του ως βασιλιάς — και ορκίζεται να μην επαναλάβει τα «λάθη» του παρελθόντος. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «η αλλαγή είναι στην ατζέντα μου» και πως δεν θέλει να «πνίγεται» από την ιστορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως δεν θέλει να επαναλάβει και τα λάθη των γονιών του. Σχολιάζοντας τον επώδυνο χωρισμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Καρόλου, ο Ουίλιαμ είπε ότι άφησε διαρκή αντίκτυπο. «Πρέπει να έχεις αυτήν τη ζεστασιά, αυτό το αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς, αγάπης», σημείωσε. «Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν, και αυτό ήταν σίγουρα μέρος της παιδικής μου ηλικίας. Οι γονείς μου χώρισαν στα 8, οπότε κράτησε λίγο. Αλλά, το δέχεσαι και μαθαίνεις και προσπαθείς, να βεβαιωθείς ότι δεν θα κάνεις τα ίδια λάθη με τους γονείς σου. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούμε να το κάνουμε έτσι και θέλω απλώς να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου, αλλά ξέρω ότι το δράμα και το άγχος όταν είσαι μικρός σε επηρεάζουν πραγματικά όταν μεγαλώσεις».